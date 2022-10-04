Италия заморозила недвижимость, которая принадлежит двум олигархам из России – СМИ

По информации СМИ, в марте и апреле Италия конфисковала у россиян виллы и яхты на сумму более €900 млн Фото: pixabay.com

В частности, полиция конфисковала виллу "Альтакьяра", особняк с парком на мысе Портофино на берегу Лигурийского моря, а также имущество и автомобиль в Риме у бывшего главы российской энергетической компании "Роснефть" Эдуарда Худайнатова.

Один из источников сообщил, что Худайнатов был внесен в черный список санкций ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину, добавив, что его активы стоят около €57 млн.

Также в мае итальянская полиция конфисковала яхту стоимостью около $700 млн, которая, как считается, принадлежала Худайнатову и в СМИ была связана с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме этого, полиция заморозила недвижимость в Сирмионе на северо-востоке Италии стоимостью более €15 млн. Один из источников сообщил, что он принадлежит председателю правления российской группы прямых инвестиций "Эсн" Григорию Березкину.

В марте и апреле этого года, пишет Reuters, Италия конфисковала виллы и яхты на сумму более €900 млн у состоятельных россиян, которые регулярно приезжали в страну на отдых и приобрели недвижимость во многих престижных местах.