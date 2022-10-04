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Италия заморозила недвижимость, которая принадлежит двум олигархам из России – СМИ

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По информации СМИ, в марте и апреле Италия конфисковала у россиян виллы и яхты на сумму более &euro;900 млн
По информации СМИ, в марте и апреле Италия конфисковала у россиян виллы и яхты на сумму более €900 млн
Фото: pixabay.com

Италия заморозила объекты недвижимости, принадлежащие двум российским олигархам, на морском курорте Портофино, в Сирмионе на озере Гарда и Риме. Об этом 3 октября сообщило агентство Reuters, ссылаясь на два источника.

В частности, полиция конфисковала виллу "Альтакьяра", особняк с парком на мысе Портофино на берегу Лигурийского моря, а также имущество и автомобиль в Риме у бывшего главы российской энергетической компании "Роснефть" Эдуарда Худайнатова.

Один из источников сообщил, что Худайнатов был внесен в черный список санкций ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину, добавив, что его активы стоят около €57 млн.

Также в мае итальянская полиция конфисковала яхту стоимостью около $700 млн, которая, как считается, принадлежала Худайнатову и в СМИ была связана с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме этого, полиция заморозила недвижимость в Сирмионе на северо-востоке Италии стоимостью более €15 млн. Один из источников сообщил, что он принадлежит председателю правления российской группы прямых инвестиций "Эсн" Григорию Березкину.

В марте и апреле этого года, пишет Reuters, Италия конфисковала виллы и яхты на сумму более €900 млн у состоятельных россиян, которые регулярно приезжали в страну на отдых и приобрели недвижимость во многих престижных местах.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Кроме того, в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

Теги: Россия, Украина, Италия, недвижимость, инвестиции, санкции, полиция, олигархи, курорт, активы, черный список, имущество, россияне
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