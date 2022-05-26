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Италия лишила государственных наград российских премьера и министра, а также главу банка ВТБ

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Мишустина лишили звания кавалера Большого креста ордена Звезды Италии
Мишустина лишили звания кавалера Большого креста ордена Звезды Италии
Фото: EPA

Власти Италии лишили государственных наград четырех российских чиновников из-за вторжения в Украину. Об этом написало издание Corrierre Della Sera.

В частности, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров лишились званий кавалера Большого креста ордена Звезды Италии "за недостойность".

Также "за недостойность" звание кавалера ордена Звезды Италии потеряли заместитель министра промышленности Виктор Евтухов и президент российского банка ВТБ Андрей Костин.

Соответствующие указы подписал президент Серджо Маттарелла по предложению министра иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Как отмечает издание, это первые госнаграды, которых лишили граждан России с начала войны в Украине. При этом еще 26 госнаград Италии остаются присвоенными россиянам.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Италия, ВТБ, Серджо Маттарелла, награды, Андрей Костин, Денис Мантуров, Луиджи Ди Майо, Михаил Мишустин
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