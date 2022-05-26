Италия лишила государственных наград российских премьера и министра, а также главу банка ВТБ

В частности, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров лишились званий кавалера Большого креста ордена Звезды Италии "за недостойность".

Также "за недостойность" звание кавалера ордена Звезды Италии потеряли заместитель министра промышленности Виктор Евтухов и президент российского банка ВТБ Андрей Костин.

Соответствующие указы подписал президент Серджо Маттарелла по предложению министра иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Как отмечает издание, это первые госнаграды, которых лишили граждан России с начала войны в Украине. При этом еще 26 госнаград Италии остаются присвоенными россиянам.