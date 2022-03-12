Российский миллиардер предупредил, что конфискация зарубежного имущества в РФ отбросит страну в 1917 год

"Я бы призвал очень осторожно подходить к такому вопросу, как конфискация предприятий тех фирм, которые объявили об уходе с российского рынка. Во-первых, это вернет нас на 100 лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага – глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много десятилетий", – сказал Потанин.

Он считает, что решение компаний о приостановке деятельности в России носит "несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом". Миллиардер не исключает, что "они вернутся".

По словам Потанина, национализация такого имущества – "более цивилизованный подход", но "куда более адекватной мерой" ему кажется предложение "ввести внешнее управление на таких предприятиях".

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