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Польша предоставила Украине военной помощи на $2 млрд, это для нас "огромная сумма" – Дуда

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Дуда сказал, что у него со Штайнмайером "общее мнение" относительно поддержки Украины
Дуда сказал, что у него со Штайнмайером "общее мнение" относительно поддержки Украины
Фото: Jakub Szymczuk / KPRP

У Польши и Германии есть общее мнение относительно поддержки Украины в войне, которую против нее 24 февраля начала Россия.

Об этом 12 декабря на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине заявил президент Польши Анджей Дуда. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.

"У нас здесь общее мнение: мы должны всеми силами поддерживать Украину, мы должны поддерживать Украину в военном отношении, – сказал Дуда. – Мы сами направили Украине огромную военную поддержку, оцениваем ее в $2 млрд, это огромная сумма для нас".

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла миллионы украинцев и, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь, передает терминалы спутниковой связи Starlink

Зеленский отмечал, что в истории отношений Украины и Польши сложились особые отношения и на фоне объединения стран "исторические вопросы кажутся мелкими".  3 мая Дуда сказал, что хотя история между странами и была "непростой", сейчас "на общем столе украинцев и поляков" вместо оружия "положили хлеб". Он заявил, что в истории отношений начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ".

Теги: Россия, Германия, Украина, Польша, Берлин, Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ, военная помощь, Анджей Дуда, война России против Украины, пресс-конференция
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