Польша предоставила Украине военной помощи на $2 млрд, это для нас "огромная сумма" – Дуда

Об этом 12 декабря на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине заявил президент Польши Анджей Дуда. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.

"У нас здесь общее мнение: мы должны всеми силами поддерживать Украину, мы должны поддерживать Украину в военном отношении, – сказал Дуда. – Мы сами направили Украине огромную военную поддержку, оцениваем ее в $2 млрд, это огромная сумма для нас".