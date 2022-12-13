Глава МИД Литвы заявил, что Украине нужны танки Leopard или Abrams

Он отметил, что запасы оружия советского образца заканчиваются не только в Украине, но и везде в мире, так как они уже не производятся или производятся в очень малых количествах. По его словам, Украина может столкнуться "даже с элементарной нехваткой боеприпасов".

Ландсбергис считает, что лучшим новым типом вооружения, которое может быть поставлено сейчас, являются западные основные боевые танки, такие как немецкий Leopard или американский Abrams. Он добавил, что, по мнению военных экспертов, вышеупомянутое вооружение могло бы изменить ситуацию, что "позволило бы сдвинуть фронт и продвинуться дальше".

Дипломат также отметил, что танки, произведенные в западных странах, используют стандартизированные боеприпасы и, если одна страна предоставляет танки, любая другая страна может предоставить боеприпасы.

Также, по словам Ландсбергиса, Украине нужны ракеты большой дальности и авиация.