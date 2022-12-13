Глава МИД Литвы заявил, что Украине нужны танки Leopard или Abrams

Он отметил, что запасы оружия советского образца заканчиваются не только в Украине, но и везде в мире, так как они уже не производятся или производятся в очень малых количествах. По его словам, Украина может столкнуться "даже с элементарной нехваткой боеприпасов".
Ландсбергис считает, что лучшим новым типом вооружения, которое может быть поставлено сейчас, являются западные основные боевые танки, такие как немецкий Leopard или американский Abrams. Он добавил, что, по мнению военных экспертов, вышеупомянутое вооружение могло бы изменить ситуацию, что "позволило бы сдвинуть фронт и продвинуться дальше".
Дипломат также отметил, что танки, произведенные в западных странах, используют стандартизированные боеприпасы и, если одна страна предоставляет танки, любая другая страна может предоставить боеприпасы.
Также, по словам Ландсбергиса, Украине нужны ракеты большой дальности и авиация.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.
7 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщила в Twitter, что США одобрили поставки немецких танков Leopard 2 Украине. По словам политика, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевого танка Leopard 2, о котором неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.