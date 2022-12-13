"Больше нет причин не делать этого". Глава оборонного комитета Бундестага заявила, что нужно срочно поставить Украине танки Leopard 2

По ее словам, ФРГ уже поставила Украине дополнительные самоходные гаубицы, 24 штуки. Кроме того, готовится передача "еще шести или семи" зенитных танков Gepard.
Глава оборонного комитета Бундестага дала понять, что она выступает за немедленное предоставление Вооруженным силам Украины немецких боевых танков Leopard 2.
"Это было бы срочно необходимо. Больше нет причин не делать этого", – подчеркнула Штрак-Циммерман.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевого танка Leopard 2, о котором неоднократно просили в Киеве.
Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.
7 декабря Штрак-Циммерман сообщила в Twitter, что США одобрили поставки немецких танков Leopard 2 Украине. По словам политика, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.