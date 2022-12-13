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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Больше нет причин не делать этого". Глава оборонного комитета Бундестага заявила, что нужно срочно поставить Украине танки Leopard 2

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Штрак-Циммерман о передаче Leopard 2: Это срочно и необходимо
Штрак-Циммерман о передаче Leopard 2: Это срочно и необходимо
Фото: ЕРА

В парламенте Германии не видят больше причин не давать Украине боевые танки. Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, пишет Zeit 13 декабря.

По ее словам, ФРГ уже поставила Украине дополнительные самоходные гаубицы, 24 штуки. Кроме того, готовится передача "еще шести или семи" зенитных танков Gepard.

Глава оборонного комитета Бундестага дала понять, что она выступает за немедленное предоставление Вооруженным силам Украины немецких боевых танков Leopard 2.

"Это было бы срочно необходимо. Больше нет причин не делать этого", – подчеркнула Штрак-Циммерман.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевого танка Leopard 2, о котором неоднократно просили в Киеве.

Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.

7 декабря Штрак-Циммерман сообщила в Twitter, что США одобрили поставки немецких танков Leopard 2 Украине. По словам политика, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.

Теги: Германия, МИД Украины, танки, военная помощь, Дмитрий Кулеба, Бундестаг, ВСУ, война России против Украины, Мари-Агнес Штрак-Циммерман, Leopard
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