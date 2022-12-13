"Больше нет причин не делать этого". Глава оборонного комитета Бундестага заявила, что нужно срочно поставить Украине танки Leopard 2

Штрак-Циммерман о передаче Leopard 2: Это срочно и необходимо Фото: ЕРА

По ее словам, ФРГ уже поставила Украине дополнительные самоходные гаубицы, 24 штуки. Кроме того, готовится передача "еще шести или семи" зенитных танков Gepard.

Глава оборонного комитета Бундестага дала понять, что она выступает за немедленное предоставление Вооруженным силам Украины немецких боевых танков Leopard 2.

"Это было бы срочно необходимо. Больше нет причин не делать этого", – подчеркнула Штрак-Циммерман.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевого танка Leopard 2, о котором неоднократно просили в Киеве.

Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.