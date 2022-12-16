В Кривом Роге число жертв удара оккупантов по жилому дому возросло до трех – ОВА

Это дом в Кривом Роге после утреннего прилета вражеской ракеты. Российская атака оборвала три жизни. Погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. Под обломками дома еще их маленький сын", – написал глава ОВА.
Он отметил, что по состоянию на 17.54 известно о тринадцати раненых.
"В том числе и четверо детей – все они в больнице. 7-летняя девочка тяжелая. Семьи просто жили в своем доме… Россияне заплатят за каждую искалеченную жизнь", – подчеркнул Резниченко.
Взрывы в Кривом Роге слышали около 9.00 во время массированной атаки РФ по Украине. Потом стало известно о прилетах, еще позже – что удару подвергся жилой дом и в результате атаки погибло два человека, еще пятеро (в том числе два ребенка) получили ранения.
Позже стало известно, что число раненых увеличилось до восьми. В результате удара в доме разрушен один из пяти подъездов.
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Киевской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов, в частности Харьков и Днепропетровская область, были полностью обесточены.