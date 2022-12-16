В Кривом Роге число жертв удара оккупантов по жилому дому возросло до трех – ОВА

В Кривом Роге продолжается разбор завалов дома, в который попала российская ракета Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Это дом в Кривом Роге после утреннего прилета вражеской ракеты. Российская атака оборвала три жизни. Погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. Под обломками дома еще их маленький сын", – написал глава ОВА.

Он отметил, что по состоянию на 17.54 известно о тринадцати раненых.

"В том числе и четверо детей – все они в больнице. 7-летняя девочка тяжелая. Семьи просто жили в своем доме… Россияне заплатят за каждую искалеченную жизнь", – подчеркнул Резниченко.

Взрывы в Кривом Роге слышали около 9.00 во время массированной атаки РФ по Украине. Потом стало известно о прилетах, еще позже – что удару подвергся жилой дом и в результате атаки погибло два человека, еще пятеро (в том числе два ребенка) получили ранения.

Позже стало известно, что число раненых увеличилось до восьми. В результате удара в доме разрушен один из пяти подъездов.