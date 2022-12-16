По Кривому Рогу нанесено несколько ракетных ударов, разрушены объект инфраструктуры и жилой дом, двое погибших, ранены дети – Вилкул

"О том, что можно говорить. Несколько ракетных ударов. Объект энергетической инфраструктуры разрушен. Прямое попадание в многоквартирный жилой дом. Раненых – восемь, в том числе четверо детей. Погибли не менее двух человек, но продолжается разборка завалов", – написал Вилкул.

По его словам, повреждены также соседние с разрушенным дома, школа и больница. Аварийные бригады ликвидируют последствия поражения. Жители нескольких домов находятся в пунктах временного пребывания.

Энергетики ввели в городе режим экстренных и аварийных отключений. Вода отчасти отсутствует. Где это возможно, включают систему на генераторах.

"В шахтах на момент удара находились 596 человек. Применен план ликвидации аварии. Уже выведено 112 человек, осталось 484. Работы продолжаются", – отметил Вилкул.

По его информации, продолжается подключение базовых вышек мобильной связи на генераторах.

"Где лучше, где хуже – связь (не интернет) должна быть", – подчеркнул он.

Глава администрации отметил также, что больницы уже подключены к генераторам, как и небольшие котельные подключены к генераторам. На больших котельных это сделать невозможно, поэтому он призвал жителей беречь тепло.

Чиновник также перечислил адреса "пунктов несокрушимости", действующих в городе.