Вся Сумская область и треть Кировоградской уже с электричеством – ОВА

Вся Сумская область с электроэнергией! Спасибо энергетикам! Потребляем экономно! Сейчас это очень важно!" – написал Живицкий, поблагодарив ВСУ и ПВО.
В свою очередь, Райкович отметил, что с электричеством уже 30% потребителей в Кировоградской области.
Он подчеркнул, что в первую очередь запитываются объекты критической инфраструктуры, лечебные учреждения, а затем – жилищный фонд, и попросил жителей региона набраться терпения.
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов, в частности Харьков и Днепропетровская область, были полностью обесточены.