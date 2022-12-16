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Вся Сумская область и треть Кировоградской уже с электричеством – ОВА

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Около трети потребителей Кировоградской области уже со светом, в Сумской области энергоснабжение полностью возобновлено
Около трети потребителей Кировоградской области уже со светом, в Сумской области энергоснабжение полностью возобновлено
Фото: depositphotos.com

Энергетики по состоянию на 17.00 16 декабря полностью восстановили энергоснабжение в Сумской области. В Кировоградской свет есть у 30% потребителей. Об этом сообщили в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Вся Сумская область с электроэнергией! Спасибо энергетикам! Потребляем экономно! Сейчас это очень важно!" – написал Живицкий, поблагодарив ВСУ и ПВО.

В свою очередь, Райкович отметил, что с электричеством уже 30% потребителей в Кировоградской области.

Он подчеркнул, что в первую очередь запитываются объекты критической инфраструктуры, лечебные учреждения, а затем – жилищный фонд, и попросил жителей региона набраться терпения.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов, в частности Харьков и Днепропетровская область, были полностью обесточены.

Теги: Украина, Кировоград, энергетика, авария, Сумская область, электричество, ПВО, электроэнергия, Кировоградская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, инфраструктура, регионы, российские оккупанты
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