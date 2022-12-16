Вся Сумская область и треть Кировоградской уже с электричеством – ОВА

Около трети потребителей Кировоградской области уже со светом, в Сумской области энергоснабжение полностью возобновлено Фото: depositphotos.com

Вся Сумская область с электроэнергией! Спасибо энергетикам! Потребляем экономно! Сейчас это очень важно!" – написал Живицкий, поблагодарив ВСУ и ПВО.

В свою очередь, Райкович отметил, что с электричеством уже 30% потребителей в Кировоградской области.

Он подчеркнул, что в первую очередь запитываются объекты критической инфраструктуры, лечебные учреждения, а затем – жилищный фонд, и попросил жителей региона набраться терпения.