В Киевской области в результате российской атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, есть раненые

Ракеты и их осколки повредили частные дома в Киевской области Фото: Ігор Сапожко - ОФІЦІЙНО / Telegram

"В результате ракетных обстрелов со стороны РФ в регионе повреждены объекты критической инфраструктуры. В медицинское учреждение госпитализированы два работника предприятия с разными степенями повреждений", – сообщили днем в Киевской областной прокуратуре.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Позднее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что пострадавших уже трое, один из них в тяжелом состоянии.

"В результате массированной атаки поврежден объект критической инфраструктуры и девять частных домов в разных районах области", – написал он.

В регионе действуют экстренные отключения электричества. Больницы и критическая инфраструктура функционируют на генераторах. В некоторых общинах есть перебои со связью, водо- и теплоснабжением.

По его словам, в Киевской области круглосуточно функционируют более 400 "пунктов несокрушимости", адреса доступны по ссылке.

Утром в Киевской области сработала ПВО, ракеты были сбиты, в частности, вблизи Бучи и в Броварской общине. Осколки повредили частные дома.