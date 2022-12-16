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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области в результате российской атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, есть раненые

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Ракеты и их осколки повредили частные дома в Киевской области
Ракеты и их осколки повредили частные дома в Киевской области
Фото: Ігор Сапожко - ОФІЦІЙНО / Telegram

В результате массированной ракетной атаки утром 16 декабря в Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома в разных районах, известно о трех раненых.

"В результате ракетных обстрелов со стороны РФ в регионе повреждены объекты критической инфраструктуры. В медицинское учреждение госпитализированы два работника предприятия с разными степенями повреждений", – сообщили днем в Киевской областной прокуратуре. 

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Позднее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что пострадавших уже трое, один из них в тяжелом состоянии.

"В результате массированной атаки поврежден объект критической инфраструктуры и девять частных домов в разных районах области", – написал он.

В регионе действуют экстренные отключения электричества. Больницы и критическая инфраструктура функционируют на генераторах. В некоторых общинах есть перебои со связью, водо- и теплоснабжением. 

По его словам, в Киевской области круглосуточно функционируют более 400 "пунктов несокрушимости", адреса доступны по ссылке

Утром в Киевской области сработала ПВО, ракеты были сбиты, в частности, вблизи Бучи и в Броварской общине. Осколки повредили частные дома. 

Контекст:

16 декабря утром РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Киевской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.

Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены. Это уже девятая волна ракетных ударов по энергетическим объектам страны, отметили в "Укрэнерго". 

Теги: прокуратура, электричество, Киевская область, раненые, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, Алексей Кулеба
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