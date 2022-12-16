В Киевской области в результате российской атаки повреждены объекты критической инфраструктуры, есть раненые

"В результате ракетных обстрелов со стороны РФ в регионе повреждены объекты критической инфраструктуры. В медицинское учреждение госпитализированы два работника предприятия с разными степенями повреждений", – сообщили днем в Киевской областной прокуратуре.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Позднее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что пострадавших уже трое, один из них в тяжелом состоянии.
"В результате массированной атаки поврежден объект критической инфраструктуры и девять частных домов в разных районах области", – написал он.
В регионе действуют экстренные отключения электричества. Больницы и критическая инфраструктура функционируют на генераторах. В некоторых общинах есть перебои со связью, водо- и теплоснабжением.
По его словам, в Киевской области круглосуточно функционируют более 400 "пунктов несокрушимости", адреса доступны по ссылке.
Утром в Киевской области сработала ПВО, ракеты были сбиты, в частности, вблизи Бучи и в Броварской общине. Осколки повредили частные дома.
16 декабря утром РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Киевской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.
Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены. Это уже девятая волна ракетных ударов по энергетическим объектам страны, отметили в "Укрэнерго".