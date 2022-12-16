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Днепропетровская ОВА о ракетных обстрелах оккупантов: Область была полностью обесточена. Слишком много повреждений

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Утренние удары россиян добавили новые проблемы энергосистеме Днепропетровской области, отметили в ОВА
Утренние удары россиян добавили новые проблемы энергосистеме Днепропетровской области, отметили в ОВА
Фото: depositphotos.com

В результате массированного ракетного обстрела российских оккупантов 16 декабря нанесен значительный ущерб энергосистеме Днепропетровской области.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Утренние удары россиян добавили новые проблемы нашей энергосистеме. Энергетики делают все возможное, чтобы ее стабилизировать. Аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше. Слишком много повреждений", – написал руководитель ОВА.

По словам Резниченко, в результате обстрела Днепропетровская область была полностью обесточена.

"В настоящее время восстановленной мощности в сети хватает для минимальной запитки критической инфраструктуры. В первую очередь энергетики подключают больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные. А потом будут включать дома. Делать прогнозы пока рано", – отметил глава ОВА.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света.

Теги: Россия, Украина, авария, Днепропетровская область, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, ущерб, ракеты, разрушения, инфраструктура, энергосистема
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