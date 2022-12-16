Днепропетровская ОВА о ракетных обстрелах оккупантов: Область была полностью обесточена. Слишком много повреждений

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Утренние удары россиян добавили новые проблемы нашей энергосистеме. Энергетики делают все возможное, чтобы ее стабилизировать. Аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше. Слишком много повреждений", – написал руководитель ОВА.

По словам Резниченко, в результате обстрела Днепропетровская область была полностью обесточена.

"В настоящее время восстановленной мощности в сети хватает для минимальной запитки критической инфраструктуры. В первую очередь энергетики подключают больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные. А потом будут включать дома. Делать прогнозы пока рано", – отметил глава ОВА.