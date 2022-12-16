Днепропетровская ОВА о ракетных обстрелах оккупантов: Область была полностью обесточена. Слишком много повреждений

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"Утренние удары россиян добавили новые проблемы нашей энергосистеме. Энергетики делают все возможное, чтобы ее стабилизировать. Аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше. Слишком много повреждений", – написал руководитель ОВА.
По словам Резниченко, в результате обстрела Днепропетровская область была полностью обесточена.
"В настоящее время восстановленной мощности в сети хватает для минимальной запитки критической инфраструктуры. В первую очередь энергетики подключают больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные. А потом будут включать дома. Делать прогнозы пока рано", – отметил глава ОВА.
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света.