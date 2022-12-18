Киевская область может вернуться к плановым отключениям электричества 20 декабря – глава ОВА

"Киевская область продолжает восстанавливаться после ракетных обстрелов. К сожалению, в данный момент в нас с электроэнергией одновременно может находиться половина потребителей области. Соответственно, 50% остаются без электричества", – сказал он.
Кулеба подчеркнул, что без электроэнергии не остаются постоянно одни и те же абоненты.
"Но мы пока, к сожалению, не можем выйти в графики, на которые мы вышли буквально три дня назад. Сейчас происходят экстренные отключения. Двое суток продолжается работа энергетиков и коммунальщиков по возобновлению энергоснабжения и теплоснабжения в регионы, которые больше всего пострадали от ракетного обстрела. Это Белоцерковский район, Броварский район", – рассказал глава ОВА,
Он отметил, что в 4.00 18 декабря в Белой Церкви подали тепло, в Броварах вечером 17 декабря подключили электричество.
По словам Кулебы, без электричества в Киевской области остаются около 600 тыс. человек.
"Планируется, что мы вернемся к плановым отключениям где-то во вторник", – сказал он.
16 декабря утром РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Киевской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.
Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены. Это уже девятая волна ракетных ударов по энергетическим объектам страны, отметили в "Укрэнерго".