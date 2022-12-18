Киевская область может вернуться к плановым отключениям электричества 20 декабря – глава ОВА

"Киевская область продолжает восстанавливаться после ракетных обстрелов. К сожалению, в данный момент в нас с электроэнергией одновременно может находиться половина потребителей области. Соответственно, 50% остаются без электричества", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что без электроэнергии не остаются постоянно одни и те же абоненты.

"Но мы пока, к сожалению, не можем выйти в графики, на которые мы вышли буквально три дня назад. Сейчас происходят экстренные отключения. Двое суток продолжается работа энергетиков и коммунальщиков по возобновлению энергоснабжения и теплоснабжения в регионы, которые больше всего пострадали от ракетного обстрела. Это Белоцерковский район, Броварский район", – рассказал глава ОВА,

Он отметил, что в 4.00 18 декабря в Белой Церкви подали тепло, в Броварах вечером 17 декабря подключили электричество.

По словам Кулебы, без электричества в Киевской области остаются около 600 тыс. человек.

"Планируется, что мы вернемся к плановым отключениям где-то во вторник", – сказал он.