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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киевская область может вернуться к плановым отключениям электричества 20 декабря – глава ОВА

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В Киевской области продолжают восстанавливать электроснабжение
В Киевской области продолжают восстанавливать электроснабжение
Фото: depositphotos.com

В Киевской области графики отключения электричества могут возобновить во вторник, 20 декабря. Об этом в эфире общенационального телемарафона 18 декабря рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, трансляцию вел канал "1+1".

"Киевская область продолжает восстанавливаться после ракетных обстрелов. К сожалению, в данный момент в нас с электроэнергией одновременно может находиться половина потребителей области. Соответственно, 50% остаются без электричества", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что без электроэнергии не остаются постоянно одни и те же абоненты.

"Но мы пока, к сожалению, не можем выйти в графики, на которые мы вышли буквально три дня назад. Сейчас происходят экстренные отключения. Двое суток продолжается работа энергетиков и коммунальщиков по возобновлению энергоснабжения и теплоснабжения в регионы, которые больше всего пострадали от ракетного обстрела. Это Белоцерковский район, Броварский район", – рассказал глава ОВА,

Он отметил, что в 4.00 18 декабря в Белой Церкви подали тепло, в Броварах вечером 17 декабря подключили электричество.

По словам Кулебы, без электричества в Киевской области остаются около 600 тыс. человек.

"Планируется, что мы вернемся к плановым отключениям где-то во вторник", – сказал он.

Контекст:

16 декабря утром РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Киевской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.

Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены. Это уже девятая волна ракетных ударов по энергетическим объектам страны, отметили в "Укрэнерго".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: электричество, Киевская область, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, Алексей Кулеба
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