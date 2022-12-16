В Киевской области число пострадавших от ракетной атаки возросло до четырех человек – глава ОВА

"По состоянию на данный момент из-за ракетной атаки есть четверо пострадавших. Трое дома, один человек остается в больнице. Состояние стабильное", – написал он.
По словам Кулебы, критическая инфраструктура в области работает. Продолжается возобновление электроснабжения.
"Ситуация постепенно выравнивается. Энергетики работают, чтобы выйти в плановые отключения и до полуночи запитать Бровары и Борисполь. В Белой Церкви ситуация сложнее, но есть четкий план восстановления. Прошу набраться терпения и с пониманием отнестись к обстоятельствам", – заявил глава ОВА.
Утром в Киевской области сработала ПВО, ракеты были сбиты, в частности, вблизи Бучи и в Броварской общине. Осколки повредили частные дома. Ранее было известно о троих пострадавших.
16 декабря утром РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Киевской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.
Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены. Это уже девятая волна ракетных ударов по энергетическим объектам страны, отметили в "Укрэнерго".