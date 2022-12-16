В Киевской области число пострадавших от ракетной атаки возросло до четырех человек – глава ОВА

"По состоянию на данный момент из-за ракетной атаки есть четверо пострадавших. Трое дома, один человек остается в больнице. Состояние стабильное", – написал он.

По словам Кулебы, критическая инфраструктура в области работает. Продолжается возобновление электроснабжения.

"Ситуация постепенно выравнивается. Энергетики работают, чтобы выйти в плановые отключения и до полуночи запитать Бровары и Борисполь. В Белой Церкви ситуация сложнее, но есть четкий план восстановления. Прошу набраться терпения и с пониманием отнестись к обстоятельствам", – заявил глава ОВА.

Утром в Киевской области сработала ПВО, ракеты были сбиты, в частности, вблизи Бучи и в Броварской общине. Осколки повредили частные дома. Ранее было известно о троих пострадавших.