Украина получила первую партию генераторов от Азербайджана

Первая партия оборудования из Азербайджана весом более 52 тонн состоит из 45 силовых трансформаторов и пяти электростанций резервного питания разной мощности. Общая стоимость составляет более 800 тысяч долларов. В ближайшее время планируется отправка второй партии.
Груз будет направлен операторам систем распределения, в частности Николаевской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Черниговской областей и генерирующим компаниям, сообщили в Минэнерго.
"Имею честь вручить первую партию очередной гуманитарной помощи, которую Азербайджан предоставил в ответ на запросы от Украины. Энергетическое оборудование предоставлено в целях бесперебойного обеспечения электроэнергией пострадавших территорий Украины. Пользуясь случаем, желаю скорейшего мира и процветания дружественному народу Украины", – сказал временный поверенный в делах Посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев, лично встретивший груз в Украине.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил Азербайджан и лично министра энергетики Парвиза Шахбазова за быструю реакцию на просьбу Украины и помощь энергетическому сектору Украины.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в правительстве. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных крылатых ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. Также оккупанты обстреливали Украину ракетами С-300.
Зафиксированы попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.