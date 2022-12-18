Украина получила первую партию генераторов от Азербайджана

В Украину прибыла партия энергетического оборудования в качестве гуманитарной помощи Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Первая партия оборудования из Азербайджана весом более 52 тонн состоит из 45 силовых трансформаторов и пяти электростанций резервного питания разной мощности. Общая стоимость составляет более 800 тысяч долларов. В ближайшее время планируется отправка второй партии.

Груз будет направлен операторам систем распределения, в частности Николаевской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Черниговской областей и генерирующим компаниям, сообщили в Минэнерго.

"Имею честь вручить первую партию очередной гуманитарной помощи, которую Азербайджан предоставил в ответ на запросы от Украины. Энергетическое оборудование предоставлено в целях бесперебойного обеспечения электроэнергией пострадавших территорий Украины. Пользуясь случаем, желаю скорейшего мира и процветания дружественному народу Украины", – сказал временный поверенный в делах Посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев, лично встретивший груз в Украине.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил Азербайджан и лично министра энергетики Парвиза Шахбазова за быструю реакцию на просьбу Украины и помощь энергетическому сектору Украины.