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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получила первую партию генераторов от Азербайджана

В Украину прибыла партия энергетического оборудования в качестве гуманитарной помощи
В Украину прибыла партия энергетического оборудования в качестве гуманитарной помощи
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

В Украину прибыли из Азербайджана генераторы и трансформаторы, они будут переданы в регионы Украины, наиболее пострадавшие от российских атак. Об этом сообщает Министерство энергетики в facerbook 18 декабря.

Первая партия оборудования из Азербайджана весом более 52 тонн состоит из 45 силовых трансформаторов и пяти электростанций резервного питания разной мощности. Общая стоимость составляет более 800 тысяч долларов. В ближайшее время планируется отправка второй партии.

Груз будет направлен операторам систем распределения, в частности Николаевской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Черниговской областей и генерирующим компаниям, сообщили в Минэнерго.

"Имею честь вручить первую партию очередной гуманитарной помощи, которую Азербайджан предоставил в ответ на запросы от Украины. Энергетическое оборудование предоставлено в целях бесперебойного обеспечения электроэнергией пострадавших территорий Украины. Пользуясь случаем, желаю скорейшего мира и процветания дружественному народу Украины", – сказал временный поверенный в делах Посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев, лично встретивший груз в Украине.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил Азербайджан и лично министра энергетики Парвиза Шахбазова за быструю реакцию на просьбу Украины и помощь энергетическому сектору Украины. 

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid0T22M5Nca6yiaNk6VoNsy1Rcrqdx5Cjt8BmfM7CHysjW7pv1wAhuF4UUnw8ZYQeC5l

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в правительстве. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС). 

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных крылатых ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. Также оккупанты обстреливали Украину ракетами С-300.

Зафиксированы попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

Теги: энергетика, Азербайджан, электричество, электроэнергия, гуманитарная помощь, российская агрессия, война России против Украины
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