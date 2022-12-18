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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Объемы потребления электроэнергии по сравнению с субботой увеличились, что повлияло на дефицит в системе – "Укрэнерго"

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Фото: depositphotos.com

18 декабря объемы потребления электроэнергии возросли, что повлияло на дефицит в системе. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в Facebook.

Восстановление энергосистемы Украины продолжается. 

"Атомные станции вышли на плановую мощность. Исключение – оккупированная Запорожская АЭС, которая продолжает находиться в режиме остановки блоков. Объем потребления электроэнергии увеличился по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе. Причина – как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время девятого ракетного удара, так и сезонное снижение температуры", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что для всех облэнерго предусмотрены лимиты потребления, при превышении которых могут применяться аварийные отключения.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) усложняют ремонтные работы", – сообщили в "Укрэнерго".

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0ezASBXi6pbCiP9f1Wf1rNKyF4p62vnH8UUvKzsZXprEsLfNZJKfD9aCkauLrrUrgl

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных крылатых ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. Также оккупанты обстреливали Украину ракетами С-300.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины
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