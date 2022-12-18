Объемы потребления электроэнергии по сравнению с субботой увеличились, что повлияло на дефицит в системе – "Укрэнерго"

Российские войска на этой неделе девятый раз атаковали энергосистему Украины Фото: depositphotos.com

Восстановление энергосистемы Украины продолжается.

"Атомные станции вышли на плановую мощность. Исключение – оккупированная Запорожская АЭС, которая продолжает находиться в режиме остановки блоков. Объем потребления электроэнергии увеличился по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе. Причина – как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время девятого ракетного удара, так и сезонное снижение температуры", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что для всех облэнерго предусмотрены лимиты потребления, при превышении которых могут применяться аварийные отключения.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) усложняют ремонтные работы", – сообщили в "Укрэнерго".