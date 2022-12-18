Объемы потребления электроэнергии по сравнению с субботой увеличились, что повлияло на дефицит в системе – "Укрэнерго"

Восстановление энергосистемы Украины продолжается.
"Атомные станции вышли на плановую мощность. Исключение – оккупированная Запорожская АЭС, которая продолжает находиться в режиме остановки блоков. Объем потребления электроэнергии увеличился по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе. Причина – как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время девятого ракетного удара, так и сезонное снижение температуры", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что для всех облэнерго предусмотрены лимиты потребления, при превышении которых могут применяться аварийные отключения.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) усложняют ремонтные работы", – сообщили в "Укрэнерго".
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных крылатых ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. Также оккупанты обстреливали Украину ракетами С-300.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.