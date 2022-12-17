Половина Киевской области без света – глава ОВА

Около половини региона без света, проинформировал Кулеба.

Процесс ремонтных работ усложняют погодные условия – из-за дождя и снега происходят обледенение и обрывы линий. Энергетики работают в усиленном режиме, подчеркнул Кулеба.

"В Киевской области работают 400 "пунктов несокрушимости". Там можно подзарядиться и узнать актуальные новости. Благодарен за понимание и помощь всем жителям региона. Держим наш гражданский фронт", – написал глава ОВА.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных крылатых ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. Также оккупанты обстреливали Украину ракетами С-300.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

По состоянию на утро 17 декабря энергосистема Украины продолжала восстанавливаться, сообщили в "Укрэнерго". Дефицит мощности в энергосистеме еще значительный.