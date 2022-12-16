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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль призвал партнеров в ответ на российские обстрелы дать Украине больше оружия и ввести новые санкции против РФ

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Шмыгаль: Мы призываем партнеров к действиям, чтобы не допустить геноцид нашего народа на глазах всего мира
Шмыгаль: Мы призываем партнеров к действиям, чтобы не допустить геноцид нашего народа на глазах всего мира
Фото: kmu.gov.ua

Мир должен отреагировать на российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 16 декабря, его речь опубликовала пресс-служба Кабмина.

Он отметил, что сегодня российские террористы уже в девятый раз обстреляли украинские объекты энергетической инфраструктуры.

"Мы расцениваем эту террористическую деятельность российского руководства как очередную попытку совершить геноцид украинского народа. Они убивают наших женщин и детей, уничтожают гражданскую инфраструктуру, расстреливают дома, дороги, сети. Они задались целью оставить украинцев без света, воды и тепла", – заявил глава правительства.

По его словам, мир однозначно должен отреагировать на такие действия России "быстрыми и решительными шагами".

"Мы призываем партнеров к действиям, чтобы не допустить геноцид нашего народа на глазах всего мира. Нам нужно оружие для защиты наших людей, нашей инфраструктуры и критически важных объектов. Должны быть сильные и адекватные санкции за каждый обстрел. Это вопрос выживания Украины", – сказал Шмыгаль.

Контекст:

16 декабря утром РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Киевской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.

Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены. Это уже девятая волна ракетных ударов по энергетическим объектам страны, отметили в "Укрэнерго".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оружие, санкции, энергетика, обстрелы, война России против Украины, Денис Шмыгаль
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