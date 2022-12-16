Шмыгаль призвал партнеров в ответ на российские обстрелы дать Украине больше оружия и ввести новые санкции против РФ

Он отметил, что сегодня российские террористы уже в девятый раз обстреляли украинские объекты энергетической инфраструктуры.
"Мы расцениваем эту террористическую деятельность российского руководства как очередную попытку совершить геноцид украинского народа. Они убивают наших женщин и детей, уничтожают гражданскую инфраструктуру, расстреливают дома, дороги, сети. Они задались целью оставить украинцев без света, воды и тепла", – заявил глава правительства.
По его словам, мир однозначно должен отреагировать на такие действия России "быстрыми и решительными шагами".
"Мы призываем партнеров к действиям, чтобы не допустить геноцид нашего народа на глазах всего мира. Нам нужно оружие для защиты наших людей, нашей инфраструктуры и критически важных объектов. Должны быть сильные и адекватные санкции за каждый обстрел. Это вопрос выживания Украины", – сказал Шмыгаль.
16 декабря утром РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Киевской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.
Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены. Это уже девятая волна ракетных ударов по энергетическим объектам страны, отметили в "Укрэнерго".