Шмыгаль призвал партнеров в ответ на российские обстрелы дать Украине больше оружия и ввести новые санкции против РФ

Шмыгаль: Мы призываем партнеров к действиям, чтобы не допустить геноцид нашего народа на глазах всего мира Фото: kmu.gov.ua

Он отметил, что сегодня российские террористы уже в девятый раз обстреляли украинские объекты энергетической инфраструктуры.

"Мы расцениваем эту террористическую деятельность российского руководства как очередную попытку совершить геноцид украинского народа. Они убивают наших женщин и детей, уничтожают гражданскую инфраструктуру, расстреливают дома, дороги, сети. Они задались целью оставить украинцев без света, воды и тепла", – заявил глава правительства.

По его словам, мир однозначно должен отреагировать на такие действия России "быстрыми и решительными шагами".

"Мы призываем партнеров к действиям, чтобы не допустить геноцид нашего народа на глазах всего мира. Нам нужно оружие для защиты наших людей, нашей инфраструктуры и критически важных объектов. Должны быть сильные и адекватные санкции за каждый обстрел. Это вопрос выживания Украины", – сказал Шмыгаль.