Энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после атаки РФ, дефицит мощности значительный – "Укрэнерго"

"Идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производятся аварийно-восстановительные работы", – говорится в релизе.

Дефицит мощности в энергосистеме еще значительный, подчеркивают в "Укрэнерго". Облэнерго получили лимиты потребления.

"Состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно", – добавили в НЭК.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных крылатых ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. Также оккупанты обстреливали Украину ракетами С-300.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом. Есть погибшие и раненые.