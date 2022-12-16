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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль рассказал, сколько генераторов нужно Украине для прохождения зимы

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Шмыгаль сообщил, что в Украину ввезли 500 тыс. маломощных генераторов
Шмыгаль сообщил, что в Украину ввезли 500 тыс. маломощных генераторов
Фото: kmu.gov.ua

Украине для прохождения зимы нужно около 17 тыс. крупных промышленных генераторных установок. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 16 декабря, его речь опубликовала пресс-служба Кабмина.

"Малые и средние украинские предприниматели уже импортировали 500 тыс. маломощных генераторов. Но для прохождения зимы нам нужно еще около 17 тыс. крупных и промышленных генераторных установок. Надеемся часть этих потребностей закрыть с помощью наших партнеров", – сообщил глава правительства.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. 

В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности, сообщил 11 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его данным, потребуется около $1 млрд на восстановление энергосистемы и поддержку системы отопления в стране.

Президент России Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, электроэнергия, война России против Украины, Денис Шмыгаль
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