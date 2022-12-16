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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о ракетном ударе: В результате этой войны смысл слова "террор" для большинства людей мира будет ассоциироваться с сумасшедшими действиями России

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Зеленский поблагодарил всех, кто отражал ракетную атаку оккупантов 16 декабря
Зеленский поблагодарил всех, кто отражал ракетную атаку оккупантов 16 декабря
Фото: president.gov.ua

Российским оккупантам еще хватит ракет на несколько массированных ударов, и цели, которые они выбирают для этих атак, – исключительно гражданские. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, которое опубликовал в YouTube Офис президента Украины.

"Прежде всего спасибо нашим бойцам Воздушных сил, нашим зенитчикам, разведчикам и всем другим, кто защищает и кто помогает защищать украинское небо. Сегодняшний результат – 60 ракет сбиты. Отличились все воздушные командования – "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад", – сказал Зеленский.

Он отметил, что особенно результативными были бойцы 96-й зенитной ракетной бригады, прикрывающие Киевскую область.

"Более 40 ракет террористов были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева. Благодарю вас, воины!" – добавил президент.

Зеленский констатировал, что оккупантам тем не менее удалось поразить несколько объектов.

"Террористам нужна такая массовость ракетных налетов, чтобы хотя бы часть их "изделий" достигала назначенных целей. Все их мишени сегодня гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения. Вероятно, в результате этой войны смысл слова "террор" для большинства людей мира будет ассоциироваться прежде всего с такими сумасшедшими действиями России", – сказал он.

Президент проинформировал, что в Кривом Роге Днепропетровской области продолжается разбор завалов жилого дома, в который попала одна из российских ракет.

"В перечне погибших в настоящее время – трое. Мои соболезнования всем родным... Еще более 10 человек ранены, в том числе дети. Всем оказывается помощь", – сказал он.

Зеленский убежден, что как бы ни старались "ракетопоклонники из Москвы", это все равно не изменит расстановки сил в войне.

"Им еще хватит ракет для нескольких массированных таких ударов. Нам хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое", – заявил украинский лидер.

Глава государства уточнил, что аварийные отключения электричества были сегодня в большинстве городов и регионов, а в Киеве и 14 областях также как следствие отключения энергии остановилось водоснабжение. Он пообещал, что генерация и энергоснабжение будут восстановлены, хотя "на это нужно время".

"Слава всем, кто воюет за Украину! Воздушные силы, еще раз спасибо! И последнее. Буду повторять постоянно. Уважаемые наши партнеры, найдите возможность предоставить нам надежный щит ПВО. Это спасение жизней людей", – подытожил Зеленский.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. По ранее опубликованным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, три человека погибли и не менее 13 получили ранения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

Энергоснабжение к вечеру 16 декабря полностью восстановлено в Сумской области, частично – в Кировоградской и Харьковской областях.

Теги: Россия, Украина, Кривой Рог, энергетика, Москва, Вооруженные силы Украины, электричество, водоснабжение, террористы, ПВО, электроэнергия, электроснабжение, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, теплоснабжение, Воздушные силы Украины, Офис президента Украины, дом, российские оккупанты, военное преступление
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