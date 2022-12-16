Шмыгаль: Российские террористы должны уйти с ЗАЭС, обеспечив демилитаризованную 30-километровую зону

Он заявил, что оккупанты разместили на Запорожской АЭС реактивные системы залпового огня "Град" и ведут обстрелы с территории ядерного объекта.
"Российские террористы шантажируют, запугивают, применяют физическое насилие к украинским работникам ЗАЭС. Это беспрецедентные действия, которых история еще не знала. Позиция Украины четкая и постоянная. Российские террористы должны уйти с украинской станции, обеспечив демилитаризованную 30-километровую зону", – сказал Шмыгаль.
По его словам, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал, что в скором времени на все атомные станции приедут постоянные технические миссии агентства, а миссия на ЗАЭС будет расширена.
"Это снизит риски деструктивных влияний со стороны России", – сказал премьер-министр.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились на это под давлением захватчиков, рассказали в "Энергоатоме".
2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.
9 декабря в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты избивают работников станции и применяют к ним пытки.