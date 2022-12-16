Шмыгаль: Российские террористы должны уйти с ЗАЭС, обеспечив демилитаризованную 30-километровую зону

Он заявил, что оккупанты разместили на Запорожской АЭС реактивные системы залпового огня "Град" и ведут обстрелы с территории ядерного объекта.

"Российские террористы шантажируют, запугивают, применяют физическое насилие к украинским работникам ЗАЭС. Это беспрецедентные действия, которых история еще не знала. Позиция Украины четкая и постоянная. Российские террористы должны уйти с украинской станции, обеспечив демилитаризованную 30-километровую зону", – сказал Шмыгаль.

По его словам, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал, что в скором времени на все атомные станции приедут постоянные технические миссии агентства, а миссия на ЗАЭС будет расширена.

"Это снизит риски деструктивных влияний со стороны России", – сказал премьер-министр.