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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: Российские террористы должны уйти с ЗАЭС, обеспечив демилитаризованную 30-километровую зону

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ЗАЭС работает под контролем российских оккупантов
ЗАЭС работает под контролем российских оккупантов
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Российские оккупанты должны уйти с Запорожской атомной электростанции, вокруг нее должна быть обеспечена 30-километровая демилитаризованная зона. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 декабря на заседании Кабмина, его речь опубликовала пресс-служба правительства.

Он заявил, что оккупанты разместили на Запорожской АЭС реактивные системы залпового огня "Град" и ведут обстрелы с территории ядерного объекта.

"Российские террористы шантажируют, запугивают, применяют физическое насилие к украинским работникам ЗАЭС. Это беспрецедентные действия, которых история еще не знала. Позиция Украины четкая и постоянная. Российские террористы должны уйти с украинской станции, обеспечив демилитаризованную 30-километровую зону", – сказал Шмыгаль.

По его словам, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал, что в скором времени на все атомные станции приедут постоянные технические миссии агентства, а миссия на ЗАЭС будет расширена.

"Это снизит риски деструктивных влияний со стороны России", – сказал премьер-министр.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились на это под давлением захватчиков, рассказали в "Энергоатоме".

2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

9 декабря в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты избивают работников станции и применяют к ним пытки.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ядерная энергетика, энергетика, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Денис Шмыгаль, ЗАЭС
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