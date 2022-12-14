"Недальновидным беднягой стал работник "Росатома". Мэр Энергодара рассказал о назначении оккупантами нового гауляйтера

"Пропагандистские каналы оккупантов в Энергодаре сегодня публично представили очередного (кажется, уже пятого по счету) гауляйтера, возглавившего "администрацию города". Этим недальновидным беднягой стал работник "Росатома" Эдуард Сеновоз", – написал Орлов.

Мэр пояснил, почему назвал российского менеджера "беднягой".

"Потому что сам факт такого "назначения" в оккупированном городе, где ежедневно творятся преступления, означает его присоединение к списку военных преступников. И отвечать за это придется неизбежно", – заявил он.

Мэр подчеркнул, что если вспомнить "правление" предшественников Сеновоза за прошедшие девять месяцев, то можно понять, что "карьера" в должности "мэра" будет "может, и яркой, но краткосрочной и бесславной".

"Ну и, несомненно, отдадим должное "Росатому" – как оказалось, настоящей кузнице преступников, которые уже не скрывают своих преступных действий на украинской земле", – подытожил Орлов.

"Росатом" пытается взять под свой контроль Запорожскую АЭС, находящуюся в Энергодаре. О необходимости ввести санкции против "Росатома" заявлял в сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.