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"Недальновидным беднягой стал работник "Росатома". Мэр Энергодара рассказал о назначении оккупантами нового гауляйтера

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Сеновоз назначен оккупантами новым "руководителем администрации" Энергодара
Сеновоз назначен оккупантами новым "руководителем администрации" Энергодара
Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

Российские оккупанты назначили нового "мэра" временно оккупированного Энергодара Запорожской области, сообщил 14 декабря в Telegram законно избранный мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Пропагандистские каналы оккупантов в Энергодаре сегодня публично представили очередного (кажется, уже пятого по счету) гауляйтера, возглавившего "администрацию города". Этим недальновидным беднягой стал работник "Росатома" Эдуард Сеновоз", – написал Орлов.

Мэр пояснил, почему назвал российского менеджера "беднягой".

"Потому что сам факт такого "назначения" в оккупированном городе, где ежедневно творятся преступления, означает его присоединение к списку военных преступников. И отвечать за это придется неизбежно", – заявил он.

Мэр подчеркнул, что если вспомнить "правление" предшественников Сеновоза за прошедшие девять месяцев, то можно понять, что "карьера" в должности "мэра" будет "может, и яркой, но краткосрочной и бесславной". 

"Ну и, несомненно, отдадим должное "Росатому" – как оказалось, настоящей кузнице преступников, которые уже не скрывают своих преступных действий на украинской земле", – подытожил Орлов.

"Росатом" пытается взять под свой контроль Запорожскую АЭС, находящуюся в Энергодаре. О необходимости ввести санкции против "Росатома" заявлял в сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Энергодар в начале марта. 23–24 марта большинство местных депутатов от партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "За майбутнє", "Новая политика" и часть депутатов ОПЗЖ сложили свои полномочия, сообщал Орлов. По его словам, депутаты объяснили это невозможностью исполнять свои обязанности в рамках закона и желанием не допустить принудительного использования своих голосов для создания каких-либо незаконных "народных республик".

27 марта депутат горсовета Энергодара от ОПЗЖ Шевчик объявил о создании "совета самоорганизации города", писал Орлов. При этом сам мэр сообщил, что этот орган нелегитимный.

6 апреля стало известно, что некие 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" избрали Шевчика "главой администрации" города и тот подписал некий "документ" об увольнении Орлова. Юридической силы и правового смысла эти "решения" не имеют.

Служба безопасности Украины в августе сообщила о подозрении Шевчику. В Офисе генпрокурора уточнили, что в мае коллаборант принял решение о "конфискации" имущества крупных объектов аграрного бизнеса и продовольственных запасов 140 тыс. тонн зерна на сумму более 1,89 млрд грн.

"24 канал" сообщал, что после взрыва 22 мая в подъезде дома, где проживал Шевчик,  "мэр" лечился за пределами Энергодара, а затем вернулся в город. Однако его место к этому времени уже занял Руслан Кирпичев. Затем "мэром" был назначен Александр Волга, которого в конце ноября оккупанты уволили и запретили находиться на территории Запорожской области. После этого "временным исполняющим обязанности "мэра" Энергодара якобы назначили Евгения Балицкого, "губернатора" Запорожской области.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Запорожская область, АЭС, Росатом, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, война России против Украины, Энергодар, Дмитрий Орлов, Служба безопасности Украины, мэр, российские оккупанты, коллаборационизм, деоккупация
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