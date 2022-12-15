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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стреляли из Энергодара, прикрывшись АЭС". РФ атаковала Никопольский район, есть раненые и погибший – ОВА

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РФ обстреляла Никопольский район из артиллерии
РФ обстреляла Никопольский район из артиллерии
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупационные войска 15 декабря продолжили обстреливать Никопольский район Днепропетровской области, с утра к 11.25 нанесли несколько ударов. Об этом глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

Он проинформировал, что в результате утренних обстрелов ранения получили 66-летний мужчина и 67-летняя женщина, повреждены дома и линии электросетей.

Днем оккупанты снова атаковали район, сообщил Резниченко. РФ обстреливает эту территорию из тяжелой артиллерии, подчеркнул глава ОВА.

"Стреляли из временно оккупированного Энергодара, прикрывшись атомной электростанцией. В Марганце убили 65-летнего мужчину. Ранили по меньшей мере троих: 16-летнюю девушку, 38-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Они находятся в больнице. В городе повреждены дома, магазины, школа и колледж", – добавил Резниченко.

Никопольский район оккупанты обстреливали и ночью.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Днепропетровская область, АЭС, артиллерия, Никополь, Запорожская АЭС, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, Энергодар, электростанция, Марганец, российские оккупанты
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