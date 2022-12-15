"Стреляли из Энергодара, прикрывшись АЭС". РФ атаковала Никопольский район, есть раненые и погибший – ОВА

Он проинформировал, что в результате утренних обстрелов ранения получили 66-летний мужчина и 67-летняя женщина, повреждены дома и линии электросетей.

Днем оккупанты снова атаковали район, сообщил Резниченко. РФ обстреливает эту территорию из тяжелой артиллерии, подчеркнул глава ОВА.

"Стреляли из временно оккупированного Энергодара, прикрывшись атомной электростанцией. В Марганце убили 65-летнего мужчину. Ранили по меньшей мере троих: 16-летнюю девушку, 38-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Они находятся в больнице. В городе повреждены дома, магазины, школа и колледж", – добавил Резниченко.

Никопольский район оккупанты обстреливали и ночью.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.