Оккупанты ночью и утром выпустили 40 снарядов по Днепропетровской области, разрушены дома и газопровод – глава ОВА

"Более 14 часов тревоги и обстрелы трех общин... Ночью и утром российские оккупационные войска обстреливали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии", – говорится в сообщении.
По информации Резниченко, под огонь попали Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Туда прилетело не менее 40 вражеских снарядов.
По предварительным данным, люди не пострадали.
В Марганецкой общине есть разрушения частного жилья и хозяйственных построек. Разрушен газопровод.
В Красногригорьевской и Мировской общинах последствия вражеских атак еще уточняют, обследуют пораженные территории.
"В других районах ночь была тихой – без тревог и обстрелов. Утром сирена уже дважды предупреждала об опасности. Но обошлось. И в эту минуту спокойно", – добавил Резниченко.
Контекст:
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.