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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью и утром выпустили 40 снарядов по Днепропетровской области, разрушены дома и газопровод – глава ОВА

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Под российские обстрелы попали три общины Никопольского района
Под российские обстрелы попали три общины Никопольского района
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Вражеские войска 15 декабря обстреливали три общины Днепропетровской области, сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.

"Более 14 часов тревоги и обстрелы трех общин... Ночью и утром российские оккупационные войска обстреливали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии", – говорится в сообщении.

По информации Резниченко, под огонь попали Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Туда прилетело не менее 40 вражеских снарядов.

По предварительным данным, люди не пострадали.

В Марганецкой общине есть разрушения частного жилья и хозяйственных построек. Разрушен газопровод.

В Красногригорьевской и Мировской общинах последствия вражеских атак еще уточняют, обследуют пораженные территории.

"В других районах ночь была тихой – без тревог и обстрелов. Утром сирена уже дважды предупреждала об опасности. Но обошлось. И в эту минуту спокойно", – добавил Резниченко.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Днепропетровская область, газопровод, артиллерия, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения
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