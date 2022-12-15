Оккупанты ночью и утром выпустили 40 снарядов по Днепропетровской области, разрушены дома и газопровод – глава ОВА

Под российские обстрелы попали три общины Никопольского района Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Более 14 часов тревоги и обстрелы трех общин... Ночью и утром российские оккупационные войска обстреливали Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии", – говорится в сообщении.

По информации Резниченко, под огонь попали Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Туда прилетело не менее 40 вражеских снарядов.

По предварительным данным, люди не пострадали. В Марганецкой общине есть разрушения частного жилья и хозяйственных построек. Разрушен газопровод. В Красногригорьевской и Мировской общинах последствия вражеских атак еще уточняют, обследуют пораженные территории. "В других районах ночь была тихой – без тревог и обстрелов. Утром сирена уже дважды предупреждала об опасности. Но обошлось. И в эту минуту спокойно", – добавил Резниченко.