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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне всю ночь обстреливали Никопольский район, выпустили более 50 снарядов на мирные города и села – ОВА

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Под обстрел в очередной раз попали общины Никопольского района
Под обстрел в очередной раз попали общины Никопольского района
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью российские оккупанты устроили семь обстрелов, выпустили более 50 снарядов на мирные города и села Никопольского района Днепропетровской области. Об этом утром 13 декабря сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем общинам – Никопольской, Красногригорьевской и Марганецкой", – написал Резниченко.

Он отметил, что обошлось без погибших и раненых.

"В Никополе изуродованы с десяток многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Обстрел вызвал пожар. Огонь спасатели уже укротили", – написал он.

В Красногригорьевской общине, по словам чиновника, побиты осколками более 10 частных домов и хозяйственных сооружений, повреждены электросети. Вражеский снаряд уничтожил гараж и автомобиль.

В Марганецкой общине последствия атаки уточняются.

В других районах области ночь была тихой.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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