"Раки будут довольны". В Никополе на берегу сработали мины

По его словам, около 20:00 на береговой линии Никополя сработали минные заграждения — жители города услышали серию взрывов.

"На вопрос о количестве пострадавших и кто именно попал на минное поле – бойцы ответили, что жители города не пострадали, но раки будут довольны", – написал Евтушенко.

Он добавил, что береговая линия района под полным контролем ВСУ и "уже никто никуда не плывет".