"Раки будут довольны". В Никополе на берегу сработали мины

По его словам, около 20:00 на береговой линии Никополя сработали минные заграждения — жители города услышали серию взрывов.
"На вопрос о количестве пострадавших и кто именно попал на минное поле – бойцы ответили, что жители города не пострадали, но раки будут довольны", – написал Евтушенко.
Он добавил, что береговая линия района под полным контролем ВСУ и "уже никто никуда не плывет".
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.