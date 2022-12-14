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"Раки будут довольны". В Никополе на берегу сработали мины

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Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Никополе Днепропетровской области на берегу Каховского водохранилища взорвались мины. Об этом сообщил вечером 13 декабря глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.

По его словам, около 20:00 на береговой линии Никополя сработали минные заграждения — жители города услышали серию взрывов.

"На вопрос о количестве пострадавших и кто именно попал на минное поле – бойцы ответили, что жители города не пострадали, но раки будут довольны", – написал Евтушенко. 

Он добавил, что береговая линия района под полным контролем ВСУ и "уже никто никуда не плывет".

Контекст:

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Евгений Евтушенко, Днепропетровская область, Никополь, война России против Украины, мины, река Днепр, Каховское водохранилище
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