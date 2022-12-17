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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв удара по Кривому Рогу увеличилось. Под завалами нашли тело полуторагодовалого мальчика

Спасатели ночью обнаружили тело погибшего малыша, разбирая завалы
Спасатели ночью обнаружили тело погибшего малыша, разбирая завалы
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Жертвами ракетного удара российских оккупационных войск по жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области стали четыре человека, в том числе маленький ребенок. Об этом глава Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

"О таком трудно писать… В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело полуторагодовалого мальчика. Пятничный удар по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. 13 человек ранены. Среди них четверо детей", – сообщил он. 

Глава городской военной администрации Александр Вилкул информировал о гибели семейной пары в этом доме вчера вечером, он рассказывал, что мужу и жене было по 30 лет и сообщал, что их маленького сына продолжают искать. 

Контекст:

Взрывы в Кривом Роге слышали около 9.00 во время массированной атаки РФ по Украине. Потом стало известно о прилетах, еще позже – что удару подвергся жилой дом и в результате атаки погибло два человека, еще пятеро (в том числе два ребенка) получили ранения.

Позже стало известно, что число раненых увеличилось до 13, а погибших – до трех. В результате удара в доме разрушен один из пяти подъездов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, мальчик, ребенок, погибшие
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