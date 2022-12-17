Число жертв удара по Кривому Рогу увеличилось. Под завалами нашли тело полуторагодовалого мальчика

"О таком трудно писать… В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело полуторагодовалого мальчика. Пятничный удар по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. 13 человек ранены. Среди них четверо детей", – сообщил он.

Глава городской военной администрации Александр Вилкул информировал о гибели семейной пары в этом доме вчера вечером, он рассказывал, что мужу и жене было по 30 лет и сообщал, что их маленького сына продолжают искать.