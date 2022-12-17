Число жертв удара по Кривому Рогу увеличилось. Под завалами нашли тело полуторагодовалого мальчика

"О таком трудно писать… В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело полуторагодовалого мальчика. Пятничный удар по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. 13 человек ранены. Среди них четверо детей", – сообщил он.
Глава городской военной администрации Александр Вилкул информировал о гибели семейной пары в этом доме вчера вечером, он рассказывал, что мужу и жене было по 30 лет и сообщал, что их маленького сына продолжают искать.
Взрывы в Кривом Роге слышали около 9.00 во время массированной атаки РФ по Украине. Потом стало известно о прилетах, еще позже – что удару подвергся жилой дом и в результате атаки погибло два человека, еще пятеро (в том числе два ребенка) получили ранения.
Позже стало известно, что число раненых увеличилось до 13, а погибших – до трех. В результате удара в доме разрушен один из пяти подъездов.