Германия после атаки России выделила Украине дополнительные €100 млн для восстановления энергоинфраструктуры – посольство

Об этом 16 декабря сообщается в Facebook посольства ФРГ в Украине.
"Сегодня произошла очередная массированная атака России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Международные партнеры и Германия стоят бок о бок с Украиной в эти темные часы. Министерство экономики Германии отвечает на призыв, предоставляя дополнительные €100 млн для Фонда энергетической поддержки Украины, – говорится в сообщении. – До конца года фонд получит €130 млн от Германии на неотложные нужды энергетических компаний Украины".
Германия предоставляет Украине €32,5 млн кредита на ремонт и модернизацию подстанций, отмечается в Facebook диппредставительства ФРГ.
Договор с немецким госбанком развития KfW в присутствии посла Германии Анки Фельдгузен 16 декабря подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, указывается в сообщении.
"Средства направлены на модернизацию и оцифровку подстанций, но также могут быть использованы для ремонта после нападений России на энергетическую инфраструктуру Украины", – подчеркнули в посольстве ФРГ в Киеве.
Российские оккупанты с октября провели уже девять массированных атак по энергообъектам Украины, последняя – 16 декабря. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных ракетах, 60 из которых сбили ВСУ.
В результате обстрелов есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.
В конце ноября Германия выделила Украине €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов. Правительство ФРГ намерено предоставить Украине еще €50 млн в качестве помощи на зимний период, сообщила 13 декабря глава МИД страны Анналена Бербок.