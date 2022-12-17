Германия после атаки России выделила Украине дополнительные €100 млн для восстановления энергоинфраструктуры – посольство

Российские оккупанты с октября провели уже девять массированных атак по энергообъектам Украины Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Об этом 16 декабря сообщается в Facebook посольства ФРГ в Украине.

"Сегодня произошла очередная массированная атака России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Международные партнеры и Германия стоят бок о бок с Украиной в эти темные часы. Министерство экономики Германии отвечает на призыв, предоставляя дополнительные €100 млн для Фонда энергетической поддержки Украины, – говорится в сообщении. – До конца года фонд получит €130 млн от Германии на неотложные нужды энергетических компаний Украины".

Германия предоставляет Украине €32,5 млн кредита на ремонт и модернизацию подстанций, отмечается в Facebook диппредставительства ФРГ.

Договор с немецким госбанком развития KfW в присутствии посла Германии Анки Фельдгузен 16 декабря подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, указывается в сообщении.

"Средства направлены на модернизацию и оцифровку подстанций, но также могут быть использованы для ремонта после нападений России на энергетическую инфраструктуру Украины", – подчеркнули в посольстве ФРГ в Киеве.