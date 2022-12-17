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ДЕНЬГИ

Германия после атаки России выделила Украине дополнительные €100 млн для восстановления энергоинфраструктуры – посольство

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Российские оккупанты с октября провели уже девять массированных атак по энергообъектам Украины
Российские оккупанты с октября провели уже девять массированных атак по энергообъектам Украины
Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Германия в ответ на очередной ракетный обстрел российскими оккупантами объектов энергоинфраструктуры Украины предоставит Киеву дополнительную помощь в размере €100 млн.

Об этом 16 декабря сообщается в Facebook посольства ФРГ в Украине.

"Сегодня произошла очередная массированная атака России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Международные партнеры и Германия стоят бок о бок с Украиной в эти темные часы. Министерство экономики Германии отвечает на призыв, предоставляя дополнительные €100 млн для Фонда энергетической поддержки Украины, – говорится в сообщении. – До конца года фонд получит €130 млн от Германии на неотложные нужды энергетических компаний Украины".

https://www.facebook.com/deutschebotschaftkiew/posts/pfbid037b5jYN4mYzQeeiynVHSsuv4YfLoGV4BwwzF3RTRrK9EWtfLY6yTNvCAV3W4vVg7Vl

Германия предоставляет Украине €32,5 млн кредита на ремонт и модернизацию подстанций, отмечается в Facebook диппредставительства ФРГ.

Договор с немецким госбанком развития KfW в присутствии посла Германии Анки Фельдгузен 16 декабря подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, указывается в сообщении.

"Средства направлены на модернизацию и оцифровку подстанций, но также могут быть использованы для ремонта после нападений России на энергетическую инфраструктуру Украины", – подчеркнули в посольстве ФРГ в Киеве.

https://www.facebook.com/deutschebotschaftkiew/posts/pfbid0JiQY38xGKFELqunVJT4kg6eCFD1xUi7uYWBHEY9vHejCAFmLNr69LzzJC6Nj6V6Vl

Контекст:

Российские оккупанты с октября провели уже девять массированных атак по энергообъектам Украины, последняя – 16 декабря. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных ракетах, 60 из которых сбили ВСУ.

В результате обстрелов есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

В конце ноября Германия выделила Украине €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов. Правительство ФРГ намерено предоставить Украине еще €50 млн в качестве помощи на зимний период, сообщила 13 декабря глава МИД страны Анналена Бербок.

Теги: Россия, Германия, Украина, посольство, Министерство финансов, Укрэнерго, ФРГ, ремонт, кредиты, финансовая помощь, обстрелы, война России против Украины, ракеты, финансы, разрушения, инфраструктура, Сергей Марченко, посол, Анка Фельдгузен, Владимир Кудрицкий, российские оккупанты, восстановление
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