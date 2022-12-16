Энергетики восстановили работу энергообъектов на Троещине, поврежденных утром в результате российской атаки – ДТЭК

Возобновление работы энергообъектов на Троещине позволит вернуть холодное водоснабжение всему Киеву, отметили в ДТЭК Скриншот: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

Об этом сообщается в Facebook ДТЭК "Киевские электросети".

"Сегодня 16 декабря из-за обстрела России были повреждены энергообъекты ДТЭК "Киевские электросети", питающие один из объектов водоканала и часть жителей Троещины. По состоянию на 18.50 энергетики… возобновили работу поврежденных в результате российской атаки энергообъектов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит "вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и электроснабжение для 16 тыс. жителей Троещины".

"Энергетики и коммунальные службы делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию в городе и вернуться к отключениям согласно графикам", – подчеркнули в компании.

В результате российской ракетной атаки сегодня прогремели взрывы в трех районах Киева – Деснянском, Днепровском и Голосеевском. После этого в столице начались перебои с водоснабжением.