Энергетики восстановили работу энергообъектов на Троещине, поврежденных утром в результате российской атаки – ДТЭК

Об этом сообщается в Facebook ДТЭК "Киевские электросети".
"Сегодня 16 декабря из-за обстрела России были повреждены энергообъекты ДТЭК "Киевские электросети", питающие один из объектов водоканала и часть жителей Троещины. По состоянию на 18.50 энергетики… возобновили работу поврежденных в результате российской атаки энергообъектов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит "вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и электроснабжение для 16 тыс. жителей Троещины".
"Энергетики и коммунальные службы делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию в городе и вернуться к отключениям согласно графикам", – подчеркнули в компании.
В результате российской ракетной атаки сегодня прогремели взрывы в трех районах Киева – Деснянском, Днепровском и Голосеевском. После этого в столице начались перебои с водоснабжением.
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных ракетах, 60 из которых сбили ВСУ.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, три человека погибли и не менее тринадцати получили ранения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.