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Энергетики восстановили работу энергообъектов на Троещине, поврежденных утром в результате российской атаки – ДТЭК

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Возобновление работы энергообъектов на Троещине позволит вернуть холодное водоснабжение всему Киеву, отметили в ДТЭК
Возобновление работы энергообъектов на Троещине позволит вернуть холодное водоснабжение всему Киеву, отметили в ДТЭК
Скриншот: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

В Киеве на Троещине восстановили работу поврежденных в результате обстрела российскими оккупантами энергообъектов.

Об этом сообщается в Facebook ДТЭК "Киевские электросети".

"Сегодня 16 декабря из-за обстрела России были повреждены энергообъекты ДТЭК "Киевские электросети", питающие один из объектов водоканала и часть жителей Троещины. По состоянию на 18.50 энергетики… возобновили работу поврежденных в результате российской атаки энергообъектов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит "вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и электроснабжение для 16 тыс. жителей Троещины".

"Энергетики и коммунальные службы делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию в городе и вернуться к отключениям согласно графикам", – подчеркнули в компании.

https://www.facebook.com/dtekkem/posts/pfbid0HLaFCzF1g8mtdoZFHSbi26xZ9r2u8n6RGK96ihMjQFdBX8pkmkBj3K7SVfHLP8HTl

В результате российской ракетной атаки сегодня прогремели взрывы в трех районах Киева – Деснянском, Днепровском и Голосеевском. После этого в столице начались перебои с водоснабжением.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных ракетах, 60 из которых сбили ВСУ.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, три человека погибли и не менее тринадцати получили ранения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

Теги: Россия, Киев, Украина, авария, водоснабжение, ДТЭК, электроснабжение, Троещина, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения
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