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В киевском метро поезда не будут ходить до конца дня – мэрия

Об остановке метро в связи с массированной ракетной атакой КГГА объявила после 10 утра
Об остановке метро в связи с массированной ракетной атакой  КГГА объявила после 10 утра
Фото: ЕРА

Киевский метрополитен до конца суток 16 декабря не будет работать как общественный транспорт. Об этом Киевская городская государственная администрация сообщила в Telegram.

Остановка подземки связана с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии. Подземные станции будут работать в режиме укрытия.

"Для передвижения по городу просим воспользоваться наземным общественным транспортом. Сегодня в городе курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным", – говорится в сообщении.

О том, что киевский метрополитен остановлен из-за отсутствия необходимой мощности для движения поездов, главный инженер метро Виктор Выговский рассказал в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

"Метрополитен работает и как транспортный объект, и как объект укрытия… В настоящее время, к сожалению, вследствие ракетных обстрелов имеем ситуацию ограничения и отсутствия электроэнергии на части питающих центров электрораспределительной компании", – объяснил он.

По словам Выговского, на платформах станций, которые работают как убежища, остановлены поезда с открытыми дверями, чтобы было больше места для людей. 

"Мы разместили поезда на станциях метрополитена для того, чтобы в случае необходимости люди, которые спускаются в объект укрытия, могли разместиться как на станции, так и в поездах… Что касается движения поездов, к сожалению, его возобновить [после отбоя воздушной тревоги] невозможно в связи с тем, что нужна значительная мощность", – добавил он.

Об остановке метро в связи с массированной ракетной атакой мэр Киева Виталий Кличко объявил после 10 утра. Он отметил, что о возобновлении работы подземки власти сообщат дополнительно.

Контекст:

С утра 16 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинская ПВО сбила 60 из 76 крылатых и авиационных ракет, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

По Харьковской области ударили 10 ракетв Запорожской известно о 15 попаданиях. Взрывы произошли в Киеве. В Днепропетровской области есть попадания по электроподстанциям. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения

В результате атаки повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Главы нескольких областей и областных центров сообщили, что их регионы полностью обесточены. 


Теги: Киев, транспорт, метро, КГГА, энергетика, отключение света, война России против Украины
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