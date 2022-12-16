В киевском метро поезда не будут ходить до конца дня – мэрия

Об остановке метро в связи с массированной ракетной атакой КГГА объявила после 10 утра Фото: ЕРА

Остановка подземки связана с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии. Подземные станции будут работать в режиме укрытия.

"Для передвижения по городу просим воспользоваться наземным общественным транспортом. Сегодня в городе курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным", – говорится в сообщении.

О том, что киевский метрополитен остановлен из-за отсутствия необходимой мощности для движения поездов, главный инженер метро Виктор Выговский рассказал в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

"Метрополитен работает и как транспортный объект, и как объект укрытия… В настоящее время, к сожалению, вследствие ракетных обстрелов имеем ситуацию ограничения и отсутствия электроэнергии на части питающих центров электрораспределительной компании", – объяснил он.

По словам Выговского, на платформах станций, которые работают как убежища, остановлены поезда с открытыми дверями, чтобы было больше места для людей.

"Мы разместили поезда на станциях метрополитена для того, чтобы в случае необходимости люди, которые спускаются в объект укрытия, могли разместиться как на станции, так и в поездах… Что касается движения поездов, к сожалению, его возобновить [после отбоя воздушной тревоги] невозможно в связи с тем, что нужна значительная мощность", – добавил он.

Об остановке метро в связи с массированной ракетной атакой мэр Киева Виталий Кличко объявил после 10 утра. Он отметил, что о возобновлении работы подземки власти сообщат дополнительно.