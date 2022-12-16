В киевском метро поезда не будут ходить до конца дня – мэрия

Остановка подземки связана с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии. Подземные станции будут работать в режиме укрытия.
"Для передвижения по городу просим воспользоваться наземным общественным транспортом. Сегодня в городе курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным", – говорится в сообщении.
О том, что киевский метрополитен остановлен из-за отсутствия необходимой мощности для движения поездов, главный инженер метро Виктор Выговский рассказал в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".
"Метрополитен работает и как транспортный объект, и как объект укрытия… В настоящее время, к сожалению, вследствие ракетных обстрелов имеем ситуацию ограничения и отсутствия электроэнергии на части питающих центров электрораспределительной компании", – объяснил он.
По словам Выговского, на платформах станций, которые работают как убежища, остановлены поезда с открытыми дверями, чтобы было больше места для людей.
"Мы разместили поезда на станциях метрополитена для того, чтобы в случае необходимости люди, которые спускаются в объект укрытия, могли разместиться как на станции, так и в поездах… Что касается движения поездов, к сожалению, его возобновить [после отбоя воздушной тревоги] невозможно в связи с тем, что нужна значительная мощность", – добавил он.
Об остановке метро в связи с массированной ракетной атакой мэр Киева Виталий Кличко объявил после 10 утра. Он отметил, что о возобновлении работы подземки власти сообщат дополнительно.
С утра 16 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинская ПВО сбила 60 из 76 крылатых и авиационных ракет, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По Харьковской области ударили 10 ракет, в Запорожской известно о 15 попаданиях. Взрывы произошли в Киеве. В Днепропетровской области есть попадания по электроподстанциям. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.
В результате атаки повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Главы нескольких областей и областных центров сообщили, что их регионы полностью обесточены.