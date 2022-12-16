Без электротранспорта и с ограниченной связью. Кличко рассказал, как Киев будет жить при длительном отсутствии электричества

Он описал, какой алгоритм работы предусмотрен для городской инфраструктуры в случае блэкаута.

Транспорт

При полном обесточивании наземного электротранспорта на всех маршрутах будут работать бесплатные автобусы. Кличко утверждает, что все автопарки обеспечены необходимым запасом горючего и автономными источниками энергии.

Городская электричка будет курсировать с помощью локомотивов на дизельной тяге. Ожидаемый интервал между поездами – 30 минут.

Метро в случае долгого отключения света работать не будет. Наземные станции закроются, подземные останутся функционировать как убежища с обогревом, возможностью подзарядки гаджетов, питанием и санузлом. Для входа туда нужно будет удостоверение личности, отметил Кличко.

Пункты обогрева

Городской голова разместил ссылку на карту киевских пунктов обогрева, ближайший можно найти здесь. На карте также указаны телефонные номера, фамилии ответственных за них людей, вместительность помещения.

Связь

Мобильная связь при отсутствии электроснабжения будет работать в ограниченном режиме: только голосовая связь. В метро планируется обеспечить мобильный интернет (LTE, 3G), на части – WI-FI. Будет работать интернет в оптоволоконной сети.

Бюветы

При перебоях с водоснабжением воду можно набрать в бюветных комплексах, подключенных к генераторам. Где расположен ближайший к дому бювет, а также статус его подключения к электроэнергии, можно узнать на карте здесь.

ТРЦ, торговые сети и рынки

Без электроснабжения в Киеве будут продолжать работу отдельные торговые сети, ТРЦ и рынки, а также сельскохозяйственные ярмарки. Кроме того, намерены работать заведения бытового обслуживания, станции технического обслуживания, частные медицинские учреждения.

Аптеки и ветеринария

Список адресов аптек коммунального предприятия "Фармация", которые обеспечены резервными источниками питания и будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения, а также аптек частной сети, можно найти здесь.

Ветеринарные больницы продолжат оказывать помощь животным в условиях отсутствия электроснабжения.

Банки и почта

Ряд банков столицы также собираются принимать клиентов в условиях длительного отсутствия света, как и большая часть сети "Укрпошти", адреса таких отделений можно найти здесь.