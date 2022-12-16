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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Без электротранспорта и с ограниченной связью. Кличко рассказал, как Киев будет жить при длительном отсутствии электричества

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Киевский метрополитен в случае блэкаута перейдет в режим убежища
Киевский метрополитен в случае блэкаута перейдет в режим убежища
Фото: ЕРА

В случае длительного отсутствия электроснабжения в Киеве автобусы будут перевозить пассажиров бесплатно, а мобильная связь – работать с ограничениями. Об этом 16 декабря в Telegram сообщил городской голова Виталий Кличко.

Он описал, какой алгоритм работы предусмотрен для городской инфраструктуры в случае блэкаута.

Транспорт

При полном обесточивании наземного электротранспорта на всех маршрутах будут работать бесплатные автобусы. Кличко утверждает, что все автопарки обеспечены необходимым запасом горючего и автономными источниками энергии.

Городская электричка будет курсировать с помощью локомотивов на дизельной тяге. Ожидаемый интервал между поездами – 30 минут.

Метро в случае долгого отключения света работать не будет. Наземные станции закроются, подземные останутся функционировать как убежища с обогревом, возможностью подзарядки гаджетов, питанием и санузлом. Для входа туда нужно будет удостоверение личности, отметил Кличко.

Пункты обогрева

Городской голова разместил ссылку на карту киевских пунктов обогрева, ближайший можно найти здесь. На карте также указаны телефонные номера, фамилии ответственных за них людей, вместительность помещения.

Связь

Мобильная связь при отсутствии электроснабжения будет работать в ограниченном режиме: только голосовая связь. В метро планируется обеспечить мобильный интернет (LTE, 3G), на части – WI-FI. Будет работать интернет в оптоволоконной сети.

Бюветы

При перебоях с водоснабжением воду можно набрать в бюветных комплексах, подключенных к генераторам. Где расположен ближайший к дому бювет, а также статус его подключения к электроэнергии, можно узнать на карте здесь.

ТРЦ, торговые сети и рынки

Без электроснабжения в Киеве будут продолжать работу отдельные торговые сетиТРЦ и рынки, а также сельскохозяйственные ярмарки. Кроме того, намерены работать заведения бытового обслуживаниястанции технического обслуживаниячастные медицинские учреждения.

Аптеки и ветеринария

Список адресов аптек коммунального предприятия "Фармация", которые обеспечены резервными источниками питания и будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения, а также аптек частной сети, можно найти здесь.

Ветеринарные больницы продолжат оказывать помощь животным в условиях отсутствия электроснабжения.

Банки и почта

Ряд банков столицы также собираются принимать клиентов в условиях длительного отсутствия света, как и большая часть сети "Укрпошти", адреса таких отделений можно найти здесь.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. По подсчетам "Укрэнерго", произошло семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

В результате обстрелов и повреждений объектов энергосистемы 23 ноября четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. Украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

16 декабря Россия выпустила по территории Украины порядка 60 ракет. Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилетыв Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом

В результате российской атаки повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины, сообщили в Минэнерго.

Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, метро, мобильная связь, электричество, отключение света, война России против Украины
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