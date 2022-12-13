Германия предоставит Украине €50 млн помощи на зимний период – глава МИД

Путин своей тактикой замерзания хочет сломать украинцев, но мы этого не допустим, отметила Бербок Фото: EPA

Об этом 13 декабря на международной конференции "Солидарны с народом Украины" в Париже (Франция) заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Der Spiegel.

"[Президент РФ Владимир] Путин своей тактикой замерзания хочет сломать украинцев. Мы этого не допустим", – сказала Бербок, ее цитирует в Twitter посольство Германии в Украине. – Бомбы Путина означают, что врачам приходится оперировать сердце мальчика при свете мобильных телефонов. Дети делают уроки в шапках, шарфах и куртках при свечах".

По словам главы МИД ФРГ, помощь для Украины будет направлена, в частности, на генераторы и трансформаторы.

Бербок отметила, что "деньги сами по себе не защищают от замерзания и смерти от жажды, и именно поэтому так важна конкретная техническая помощь".