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Германия предоставит Украине €50 млн помощи на зимний период – глава МИД

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Путин своей тактикой замерзания хочет сломать украинцев, но мы этого не допустим, отметила Бербок
Путин своей тактикой замерзания хочет сломать украинцев, но мы этого не допустим, отметила Бербок
Фото: EPA

Правительство Германии намерено предоставить Украине еще €50 млн в качестве помощи на зимний период.

Об этом 13 декабря на международной конференции "Солидарны с народом Украины" в Париже (Франция) заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Der Spiegel.

"[Президент РФ Владимир] Путин своей тактикой замерзания хочет сломать украинцев. Мы этого не допустим", – сказала Бербок, ее цитирует в Twitter посольство Германии в Украине. – Бомбы Путина означают, что врачам приходится оперировать сердце мальчика при свете мобильных телефонов. Дети делают уроки в шапках, шарфах и куртках при свечах".

По словам главы МИД ФРГ, помощь для Украины будет направлена, в частности, на генераторы и трансформаторы.

Бербок отметила, что "деньги сами по себе не защищают от замерзания и смерти от жажды, и именно поэтому так важна конкретная техническая помощь".

Контекст:

По информации министра обороны Украины Алексея Резникова на 28 ноября, РФ с начала вторжения нанесла по Украине более 16 тыс. ракетных ударов, при этом 97% объектов, ставших целью ударов России, – гражданские.

Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В начале ноября 17 стран ЕС заявили, что отправят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты.

23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.

США также предоставили Украине $53 млн для срочной закупки энергетического оборудования.

В конце ноября Германия выделила Украине €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов.

Теги: Россия, Германия, Украина, ФРГ, помощь, Париж, электроэнергия, деньги, обстрелы, украинцы, война России против Украины, конференция, инфраструктура, Анналена Бербок, российские оккупанты
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