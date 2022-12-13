Германия предоставит Украине €50 млн помощи на зимний период – глава МИД

Об этом 13 декабря на международной конференции "Солидарны с народом Украины" в Париже (Франция) заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Der Spiegel.
"[Президент РФ Владимир] Путин своей тактикой замерзания хочет сломать украинцев. Мы этого не допустим", – сказала Бербок, ее цитирует в Twitter посольство Германии в Украине. – Бомбы Путина означают, что врачам приходится оперировать сердце мальчика при свете мобильных телефонов. Дети делают уроки в шапках, шарфах и куртках при свечах".
По словам главы МИД ФРГ, помощь для Украины будет направлена, в частности, на генераторы и трансформаторы.
Бербок отметила, что "деньги сами по себе не защищают от замерзания и смерти от жажды, и именно поэтому так важна конкретная техническая помощь".
Бомби Путіна означають, що лікарям доводиться оперувати серце хлопчика при світлі їхніх мобільних телефонів. Що діти роблять уроки в шапках, шарфах і куртках при свічках. Тому ми мобілізуємо допомогу для виживання, зокрема, генератори та трансформатори. @ABaerbock 2/2— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) December 13, 2022
По информации министра обороны Украины Алексея Резникова на 28 ноября, РФ с начала вторжения нанесла по Украине более 16 тыс. ракетных ударов, при этом 97% объектов, ставших целью ударов России, – гражданские.
Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В начале ноября 17 стран ЕС заявили, что отправят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты.
23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.
США также предоставили Украине $53 млн для срочной закупки энергетического оборудования.
В конце ноября Германия выделила Украине €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов.