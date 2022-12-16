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"Треть киевлян – с водой и теплом, 40% – с энергоснабжением". Кличко рассказал о восстановительных работах в Киеве после атаки России

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В Киеве дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты, отметил Кличко
В Киеве дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты, отметил Кличко
Фото: EPA

В Киеве после поражения нескольких объектов критической инфраструктуры ракетами российских оккупантов 16 декабря есть дефицит электроэнергии и повреждения электросетей.

Об этом в Facebook в 20.57 сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Треть киевлян – с водой и теплом. 40% – с энергоснабжением, хотя отключение энергии есть, – написал Кличко. – Городские службы работают, чтобы к утру вернуть тепло и воду всем жителям столицы. Энергетики работают, чтобы стабилизировать систему энергоснабжения".

По словам мэра, из-за повреждений энергосистемы и аварийных отключений поезда метрополитена в Киеве сегодня не будут курсировать – "подземные станции работают как укрытие".

"Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, частично дублирующих маршруты метрополитена. Частным перевозчикам Киева было поручено увеличить выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай", – рассказал Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid02XXuchgHmDnxRkrppSw2hfJKD5NHnoYErVEjy6DQjkss7uXZ8kzm77eQ4ZnD4575zl

Как проинформировали в Киевской городской военной администрации (КГВА), в столице по очереди в разных районах подключают электроснабжение на несколько часов.

"Энергетики работают в полную мощность. Из-за недостаточного количества генерации электроэнергии остановлен метрополитен… Между правым и левым берегом по маршруту городской электрички курсируют дизель-электропоезда", – заявил глава КГВА Сергей Попко, его в 21.34 цитирует Telegram военной администрации столицы.

В ДТЭК сообщили вечером, что энергетики восстановили работу энергообъектов на Троещине, поврежденных утром в результате российской атаки. Это позволит "вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и электроснабжение для 16 тыс. жителей Троещины", указали в компании.

В результате российской ракетной атаки сегодня прогремели взрывы в трех районах Киева – Деснянском, Днепровском и Голосеевском. После этого в столице начались перебои с водоснабжением.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных ракетах, 60 из которых сбили ВСУ.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, три человека погибли и не менее 13 получили ранения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

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