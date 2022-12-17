МУС может начать расследование в отношении Путина за удары по энергетике Украины – глава минюста Германии

Бушман считает, что удары по энергоинфраструктуре Украины могут стать поводом для расследования преступления против человечности со стороны Путина Фото: ЕРА

Такое мнение в интервью изданиям медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland, опубликованном 17 декабря, высказал министр юстиции Германии Марко Бушман.

Бушман считает, что целенаправленные удары по энергоинфраструктуре Украины могут стать поводом для расследования, "например, преступления против человечности". Доказательством прямой ответственности Путина за это могут стать его же публичные выступления, в которых он рассказывает, что речь о целенаправленной тактике, сказал министр.

Глава немецкого минюста подчеркнул, что происходящее в Украине сейчас, "то есть когда людей подвергают воздействию зимы с температурой -30 °С, намеренно разрушая гражданскую инфраструктуру, оставляя их без электричества и отопления", может быть расценено судами как преступление против человечности.

И это, как подчеркнул Бушман, "не гипотетическое дело".

Он также сказал, что в Германии против Путина начать расследование не могут, потому что он пользуется иммунитетом как глава иностранного государства.

МУС, по словам Бушмана, не имеет компетенции для расследования самого факта агрессии РФ против Украины. Это не изменится до тех пор, пока Россия не ратифицирует договор о его создании или не поддержит в ООН передачу соответственного дела в МУС, сказал министр. Россия не будет делать ни то, ни другое, считает он.