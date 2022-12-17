ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

17 декабря энергетикам удалось вернуть электричество почти 6 млн украинцев – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Энергосистема Украины подверглась очередной российской атаке 16 декабря
Энергосистема Украины подверглась очередной российской атаке 16 декабря
Фото: depositphotos.com

За день 17 декабря энергетикам удалось вернуть электричество почти 6 млн украинцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, опубликованного его пресс-службой.

"Главное сегодня – энергетика. За день удалось вернуть электричество почти 6 млн украинцев. Ремонтные работы продолжаются сейчас, они продолжаются без перерыва после удара террористов", – сказал президент.

Он отметил, что предстоит много работы, чтобы стабилизировать систему.

"Есть проблемы с теплоснабжением, есть большие проблемы с водоснабжением. Наиболее сложная ситуация – Киев и область, Винница и область, Львов и область. Но и во многих других регионах, к сожалению, есть масштабные отключения: это и Днепр и область, Волынь, Житомирская область, Закарпатье, Ивано-Франковская область, Одесса и область, Полтавская область, Тернопольская, Черниговская и другие города и области", – заявил Зеленский.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о 74 выпущенных крылатых ракетах, 60 из которых сбили ВСУ. Также оккупанты обстреливали Украину ракетами С-300. 

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом. Есть погибшие и раненые.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, электричество, водоснабжение, электроэнергия, Владимир Зеленский, обстрелы, теплоснабжение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Tvorchi, Kruть, Jerry Heil и другие. Выступления всех участников украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Фото
  Tvorchi, Kruть, Jerry Heil и другие. Выступления всех участников украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Фото
  "Путин, чтоб ты сдох!" Сердючка в прямом эфире украинского нацотбора на "Евровидение 2023" повторила свою кричалку про президента РФ. Видео
  "Путин, чтоб ты сдох!" Сердючка в прямом эфире украинского нацотбора на "Евровидение 2023" повторила свою кричалку про президента РФ. Видео
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (201076)
2
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (194238)
3
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (80473)
4
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (73904)
5
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину (55956)
6
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский (38867)
7
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем (36136)
8
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах (35880)
 
 
 
 