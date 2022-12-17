17 декабря энергетикам удалось вернуть электричество почти 6 млн украинцев – Зеленский

"Главное сегодня – энергетика. За день удалось вернуть электричество почти 6 млн украинцев. Ремонтные работы продолжаются сейчас, они продолжаются без перерыва после удара террористов", – сказал президент.

Он отметил, что предстоит много работы, чтобы стабилизировать систему.

"Есть проблемы с теплоснабжением, есть большие проблемы с водоснабжением. Наиболее сложная ситуация – Киев и область, Винница и область, Львов и область. Но и во многих других регионах, к сожалению, есть масштабные отключения: это и Днепр и область, Волынь, Житомирская область, Закарпатье, Ивано-Франковская область, Одесса и область, Полтавская область, Тернопольская, Черниговская и другие города и области", – заявил Зеленский.