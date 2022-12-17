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В энергосистеме работают все блоки АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории – "Энергоатом"

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Пивденноукраинская АЭС имеет три энергоблока
Пивденноукраинская АЭС имеет три энергоблока
Фото: wikipedia.org

На вечер 17 декабря в Украине работают девять атомных энергоблоков, проинформировала в Telegrаm компания "Энергоатом".

"По состоянию на 18.00 в энергосистеме работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. К сожалению, сейчас мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии", – говорится в сообщении.

Компания объяснила это тем, что "объекты энергетической инфраструктуры снова получили повреждения в результате вчерашних обстрелов".

"Еще шесть энергоблоков оккупированной ЗАЭС остановлены. Их включение блокируется рашистами. Станция продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные потребности от энергосистемы Украины", – отметили в "Энергоатоме".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Украине четыре АЭС: Запорожская (оккупирована, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока).

Контекст:

Последние месяцы российские оккупанты обстреливают ракетами гражданскую инфраструктуру Украины, из-за чего в стране происходят аварийные и плановые отключения электроэнергии для ее распределения между потребителями.

Последний массированный удар Россия нанесла 16 декабря в первой половине дня. Были попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго Украины.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, электроэнергия, АЭС, Энергоатом, обстрелы, война России против Украины, Хмельницкая АЭС, Ровенская АЭС, инфраструктура, энергосистема, российские оккупанты, Пивденноукраинская АЭС, ЗАЭС
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