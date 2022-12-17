В энергосистеме работают все блоки АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории – "Энергоатом"

"По состоянию на 18.00 в энергосистеме работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. К сожалению, сейчас мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии", – говорится в сообщении.

Компания объяснила это тем, что "объекты энергетической инфраструктуры снова получили повреждения в результате вчерашних обстрелов".

"Еще шесть энергоблоков оккупированной ЗАЭС остановлены. Их включение блокируется рашистами. Станция продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные потребности от энергосистемы Украины", – отметили в "Энергоатоме".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Украине четыре АЭС: Запорожская (оккупирована, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока).