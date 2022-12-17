В энергосистеме работают все блоки АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории – "Энергоатом"

"По состоянию на 18.00 в энергосистеме работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. К сожалению, сейчас мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии", – говорится в сообщении.
Компания объяснила это тем, что "объекты энергетической инфраструктуры снова получили повреждения в результате вчерашних обстрелов".
"Еще шесть энергоблоков оккупированной ЗАЭС остановлены. Их включение блокируется рашистами. Станция продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные потребности от энергосистемы Украины", – отметили в "Энергоатоме".
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В Украине четыре АЭС: Запорожская (оккупирована, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока).
Последние месяцы российские оккупанты обстреливают ракетами гражданскую инфраструктуру Украины, из-за чего в стране происходят аварийные и плановые отключения электроэнергии для ее распределения между потребителями.
Последний массированный удар Россия нанесла 16 декабря в первой половине дня. Были попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго Украины.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.