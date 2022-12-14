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Оккупанты заявляют, что работникам ЗАЭС перестанут платить зарплату в Украине. "Энергоатом" опровергает

Оккупанты продолжают запугивать сотрудников ЗАЭС, говорят в "Энергоатоме"
Оккупанты продолжают запугивать сотрудников ЗАЭС, говорят в "Энергоатоме"
Фото: EPA

Россияне продолжают оказывать давление на работников временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, заставляя их подписывать контракты с предприятиями "Росатома". Об этом сообщает оператор украинских АЭС "Энергоатом" в Telegram 14 декабря.

"Захватчики придумали новую "сказочку", якобы с 1 января 2023 года Энергоатом перестанет начислять зарплату работникам ЗАЭС, в том числе и тем, кто не может попасть на рабочие места, потому что доступу к ним препятствуют оккупанты. Эти утверждения – очередная беззастенчивая ложь!" – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что компания продолжает гарантировать работникам ЗАЭС выплату заработной платы и всех предусмотренных коллективным договором компенсаций.

Кроме того, с 1 января "Энергоатом" увеличивает с 20% до 50% надбавки к должностным окладам персонала ЗАЭС, который сохраняет верность Украине, говорится в сообщении компании.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились на это под давлением захватчиков, рассказали в "Энергоатоме".

2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

9 декабря в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты избивают работников станции и применяют к ним пытки.

Теги: зарплата, Запорожская область, Энергоатом, Росатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, российские оккупанты, ЗАЭС
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