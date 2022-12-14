Оккупанты заявляют, что работникам ЗАЭС перестанут платить зарплату в Украине. "Энергоатом" опровергает

"Захватчики придумали новую "сказочку", якобы с 1 января 2023 года Энергоатом перестанет начислять зарплату работникам ЗАЭС, в том числе и тем, кто не может попасть на рабочие места, потому что доступу к ним препятствуют оккупанты. Эти утверждения – очередная беззастенчивая ложь!" – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" подчеркнули, что компания продолжает гарантировать работникам ЗАЭС выплату заработной платы и всех предусмотренных коллективным договором компенсаций.
Кроме того, с 1 января "Энергоатом" увеличивает с 20% до 50% надбавки к должностным окладам персонала ЗАЭС, который сохраняет верность Украине, говорится в сообщении компании.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились на это под давлением захватчиков, рассказали в "Энергоатоме".
2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.
9 декабря в "Энергоатоме" заявили, что оккупанты избивают работников станции и применяют к ним пытки.