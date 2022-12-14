Оккупанты заявляют, что работникам ЗАЭС перестанут платить зарплату в Украине. "Энергоатом" опровергает

"Захватчики придумали новую "сказочку", якобы с 1 января 2023 года Энергоатом перестанет начислять зарплату работникам ЗАЭС, в том числе и тем, кто не может попасть на рабочие места, потому что доступу к ним препятствуют оккупанты. Эти утверждения – очередная беззастенчивая ложь!" – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что компания продолжает гарантировать работникам ЗАЭС выплату заработной платы и всех предусмотренных коллективным договором компенсаций.

Кроме того, с 1 января "Энергоатом" увеличивает с 20% до 50% надбавки к должностным окладам персонала ЗАЭС, который сохраняет верность Украине, говорится в сообщении компании.