В Белом доме осудили массированную атаку РФ и пообещали Украине больше ПВО и энергооборудования

Кирби назвал атаку попыткой запугать украинцев.

"Это, опять же, попытка запугать народ Украины, [cделать] чтобы им было труднее этой зимой", – сказал он. Кирби анонсировал предоставление Украине нового пакета оборонной помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны, а также передачу оборудования для ремонта энергетических объектов.

Представитель Белого дома не стал рассказывать детали о новом пакете оборонной помощи, но сказал, что в нем, как и в предыдущих, "стоит ожидать новых средств противовоздушной обороны".

Он отметил, что первая партия аварийно-ремонтного оборудования из США уже прибыла в Украину.

"Это только первый транш, который больше поступит в последующие недели, для того чтобы выполнить обещание на помощь в объеме более $50 млн. Соединенные Штаты привержены помощи Украине в том, чтобы вернуть свет, вернуть тепло и помочь облегчить страдания украинцев в зимние месяцы", – добавил Кирби.