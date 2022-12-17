ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме осудили массированную атаку РФ и пообещали Украине больше ПВО и энергооборудования

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кирби анонсировал предоставление Украине дополнительных средств ПВО
Кирби анонсировал предоставление Украине дополнительных средств ПВО
Фото: ЕРА

США осуждают новые удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге в Белом доме 16 декабря, сообщает "Голос Америки".

Кирби назвал атаку попыткой запугать украинцев. 

"Это, опять же, попытка запугать народ Украины, [cделать] чтобы им было труднее этой зимой", – сказал он. Кирби анонсировал предоставление Украине нового пакета оборонной помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны, а также передачу оборудования для ремонта энергетических объектов. 

Представитель Белого дома не стал рассказывать детали о новом пакете оборонной помощи, но сказал, что в нем, как и в предыдущих, "стоит ожидать новых средств противовоздушной обороны". 

Он отметил, что первая партия аварийно-ремонтного оборудования из США уже прибыла в Украину

"Это только первый транш, который больше поступит в последующие недели, для того чтобы выполнить обещание на помощь в объеме более $50 млн. Соединенные Штаты привержены помощи Украине в том, чтобы вернуть свет, вернуть тепло и помочь облегчить страдания украинцев в зимние месяцы", – добавил Кирби. 

Контекст:

С начала октября российские оккупанты целенаправленно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в правительстве. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС). 

Утром 16 декабря Россия нанесла, по подсчетам "Укрэнерго", девятую массированную ракетную атаку по энергоинфраструктуре Украины. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 крылатых и управляемых авиационных ракет, защитники сбили 60 из них. Также оккупанты обстреливали Украину зенитными ракетами С-300. 

Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, ПВО, военная помощь, электроэнергия, ТЭС, ВСУ, обстрелы, Джон Кирби, ракеты, инфраструктура, энергосистема, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
Украинский фильм "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в рейтинге Netflix Movie in Ukraine
Украинский фильм "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в рейтинге Netflix Movie in Ukraine
  "Інь-Ян". Monatik и Roxolana выпустили совместную песню, премьера которой была запланирована на 25 февраля. Видео
  "Інь-Ян". Monatik и Roxolana выпустили совместную песню, премьера которой была запланирована на 25 февраля. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (197320)
2
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (146851)
3
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (117631)
4
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (100717)
5
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (73362)
6
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели (66402)
7
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (64814)
8
Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери (37230)
 
 
 
 