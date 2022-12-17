В Белом доме осудили массированную атаку РФ и пообещали Украине больше ПВО и энергооборудования

Кирби назвал атаку попыткой запугать украинцев.
"Это, опять же, попытка запугать народ Украины, [cделать] чтобы им было труднее этой зимой", – сказал он. Кирби анонсировал предоставление Украине нового пакета оборонной помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны, а также передачу оборудования для ремонта энергетических объектов.
Представитель Белого дома не стал рассказывать детали о новом пакете оборонной помощи, но сказал, что в нем, как и в предыдущих, "стоит ожидать новых средств противовоздушной обороны".
Он отметил, что первая партия аварийно-ремонтного оборудования из США уже прибыла в Украину.
"Это только первый транш, который больше поступит в последующие недели, для того чтобы выполнить обещание на помощь в объеме более $50 млн. Соединенные Штаты привержены помощи Украине в том, чтобы вернуть свет, вернуть тепло и помочь облегчить страдания украинцев в зимние месяцы", – добавил Кирби.
С начала октября российские оккупанты целенаправленно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в правительстве. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).
Утром 16 декабря Россия нанесла, по подсчетам "Укрэнерго", девятую массированную ракетную атаку по энергоинфраструктуре Украины. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 крылатых и управляемых авиационных ракет, защитники сбили 60 из них. Также оккупанты обстреливали Украину зенитными ракетами С-300.
Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.