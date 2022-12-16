Литва покупает в США восемь установок HIMARS. Договор предусматривает также поставку ракет ATACMS для них

Соответствующий договор главы министерств обороны двух стран Арвидас Анушаускас и Ллойд Остин подписали в Пентагоне. Литовский министр подчеркнул, что это соглашение имеет особое значение для обороны Литвы, а HIMARS значительно усилят обороноспособность страны.
"Я рад, что в этом году мы подписали соглашение на приобретение этой важной системы. Сейчас мы начинаем говорить о сотрудничестве с США по интеграции HIMARS – обучению персонала, обслуживанию. Очень важно, что HIMARS покупают все страны Балтии", – сказал он.
HIMARS будут поставлены вместе с несколькими типами ракет, в том числе с оперативно-тактическими баллистическими ракетами M57 ATACMS, достигающими цели на расстоянии 300 км, говорится в сообщении. Предварительная стоимость контракта – $495 млн, он будет выполняться американской компанией Lockheed Martin.
9 ноября Госдепартамент США одобрил возможную продажу пусковых установок HIMARS и сопутствующего оборудования Литве на сумму около $495 млн. "Появление этого потенциала у литовской армии приведет к повышению уровня разведки, электронного боя и прочих возможностей. Будет доставлено несколько типов ракет, включая оперативно-тактические ATACMS, которые могут поражать цели до 300 км", – написал тогда Анушаускас.