Минобороны обратилось к мобилизованным из РФ: HIMARS все равно, хороший вы оккупант или плохой

Россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS – минобороны Фото: EPA

Обращаясь к россиянам, которых командиры призывают не критиковать власть и пугают мощными ракетными установками, находящимися на вооружении Украины, МО пишет, что для "злых HIMARS" оккупанты все одинаковые.

"Говорят, призывникам в России рассказывают страшилки: если ты будешь критиковать [президента РФ Владимира] Путина и не подчиняться своим командирам, за тобой ночью придут злые HIMARS. Правда в том, что HIMARS не отличает, хороший ты оккупант или плохой", – говорится в сообщении.

На картинке ракетный комплекс стилизован с отсылкой на Чеширского кота из произведения Люиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Фото HIMARS с хищной улыбкой этого персонажа уже публиковались в СМИ.