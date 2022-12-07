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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны обратилось к мобилизованным из РФ: HIMARS все равно, хороший вы оккупант или плохой

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Россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS минобороны
Россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS – минобороны
Фото: EPA

Министерство обороны Украины опубликовало в Twitter шуточное предсказание для российских оккупантов.

Обращаясь к  россиянам, которых  командиры призывают не критиковать власть и пугают мощными ракетными установками, находящимися на вооружении Украины, МО пишет, что для "злых HIMARS" оккупанты все одинаковые.

"Говорят, призывникам в России рассказывают страшилки: если ты будешь критиковать [президента РФ Владимира] Путина и не подчиняться своим командирам, за тобой ночью придут злые HIMARS. Правда в том, что HIMARS не отличает, хороший ты оккупант или плохой", – говорится в сообщении. 

На картинке ракетный комплекс стилизован с отсылкой на Чеширского кота из произведения Люиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Фото HIMARS с хищной улыбкой этого персонажа уже публиковались в СМИ.

Контекст:

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники, после этого были еще поставки.

Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентагоне заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Минобороны Украины 6 ноября подтвердило, что россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS.

Теги: Министерство обороны Украины, война России против Украины, российские оккупанты, HIMARS
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