Минобороны обратилось к мобилизованным из РФ: HIMARS все равно, хороший вы оккупант или плохой

Обращаясь к россиянам, которых командиры призывают не критиковать власть и пугают мощными ракетными установками, находящимися на вооружении Украины, МО пишет, что для "злых HIMARS" оккупанты все одинаковые.
"Говорят, призывникам в России рассказывают страшилки: если ты будешь критиковать [президента РФ Владимира] Путина и не подчиняться своим командирам, за тобой ночью придут злые HIMARS. Правда в том, что HIMARS не отличает, хороший ты оккупант или плохой", – говорится в сообщении.
На картинке ракетный комплекс стилизован с отсылкой на Чеширского кота из произведения Люиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Фото HIMARS с хищной улыбкой этого персонажа уже публиковались в СМИ.
HIMARS comes for every occupier.— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 7, 2022
They say that conscripts in russia are being told spooky stories: if you criticize putin and disobey your commanders, the evil HIMARS will come after you at night.
The truth is, HIMARS can’t tell whether an occupier is good or bad. pic.twitter.com/NPFgXKmY0D
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники, после этого были еще поставки.
Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентагоне заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Минобороны Украины 6 ноября подтвердило, что россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS.