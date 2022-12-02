Пентагон заключил контракт на производство систем HIMARS на $431 млн

Отмечается, что контракт предусматривает "полномасштабное производство систем и вспомогательных услуг для удовлетворения насущных потребностей в поддержке армии и различных иностранных партнеров".

Предполагаемая дата завершения контракта – 31 декабря 2025 года. На момент его заключения на закупку ракет, используемых данной системой вооружения, в 2023 финансовом году были выделены армейские средства в размере $209,34 млн, информировал Пентагон.

В сообщении не уточняется, каким именно иностранным партнерам планируется поставлять HIMARS.

До этого 15 ноября Пентагон заключил контракты на производство дополнительных ракет для HIMARS на $520 млн.