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Пентагон заключил контракт на производство систем HIMARS на $431 млн

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Министерство обороны США заказало производство дополнительных HIMARS
Министерство обороны США заказало производство дополнительных HIMARS
Фото: EPA

Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму $430,93 млн, сообщила 1 декабря пресс-служба Пентагона.

Отмечается, что контракт предусматривает "полномасштабное производство систем и вспомогательных услуг для удовлетворения насущных потребностей в поддержке армии и различных иностранных партнеров".

Предполагаемая дата завершения контракта – 31 декабря 2025 года. На момент его заключения на закупку ракет, используемых данной системой вооружения, в 2023 финансовом году были выделены армейские средства в размере $209,34 млн, информировал Пентагон.

В сообщении не уточняется, каким именно иностранным партнерам планируется поставлять HIMARS.

До этого 15 ноября Пентагон заключил контракты на производство дополнительных ракет для HIMARS на $520 млн.

Контекст:

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники, после этого были еще поставки.

Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентагоне заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

8 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина поразила более 400 российских целей с помощью поставленных США ракетных систем HIMARS. Вооруженные силы Украины эффективно используют HIMARS, подчеркивали в Пентагоне.

Минобороны Украины 6 ноября подтвердило, что россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Пентагон, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная помощь, РСЗО, ВСУ, ракеты, ракета, российские военные, HIMARS
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