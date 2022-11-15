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Пентагон заключил контракты на производство дополнительных ракет для HIMARS на $520 млн

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США заявили, что пополняют запасы боеприпасов для HIMARS, обеспечивая критически важные возможности для союзников и партнеров
США заявили, что пополняют запасы боеприпасов для HIMARS, обеспечивая критически важные возможности для союзников и партнеров
Фото: lockheedmartin.com

Министерство обороны США заявило о покупке дополнительной партии управляемых реактивных боеприпасов семейства GMLRS для пусковых установок HIMARS и M270 MLRS. Об этом сообщил помощник министра США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш, пишет 14 ноября CNBC.

По его словам, Пентагон уже заключил несколько контрактов на сумму более $520 млн с компанией Lockheed Martin для восстановления резервов этих ракет после предоставления военной помощи Украине.

"Данные контракты позволят нам пополнять наши собственные запасы, обеспечивая критически важные возможности для наших союзников и международных партнеров", – сказал Буш.

В октябре генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет сообщил, что компания намерена увеличить производство пусковых установок ракетных артиллерийских систем HIMARS до 96 единиц в год.

Ракеты GMLRS – семейство американских управляемых реактивных боеприпасов калибра 227 мм. Эти снаряды классифицируют как высокоточные. Они имеют дальность поражения цели от 15 до 84 км.

Контекст:

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Вооруженные силы Украины эффективно используют HIMARS, подчеркивали в Пентагоне.

Теги: США, Пентагон, военная техника, военная помощь, HIMARS, MLRS
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