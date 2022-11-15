Пентагон заключил контракты на производство дополнительных ракет для HIMARS на $520 млн

США заявили, что пополняют запасы боеприпасов для HIMARS, обеспечивая критически важные возможности для союзников и партнеров Фото: lockheedmartin.com

По его словам, Пентагон уже заключил несколько контрактов на сумму более $520 млн с компанией Lockheed Martin для восстановления резервов этих ракет после предоставления военной помощи Украине.

"Данные контракты позволят нам пополнять наши собственные запасы, обеспечивая критически важные возможности для наших союзников и международных партнеров", – сказал Буш.

В октябре генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет сообщил, что компания намерена увеличить производство пусковых установок ракетных артиллерийских систем HIMARS до 96 единиц в год.

Ракеты GMLRS – семейство американских управляемых реактивных боеприпасов калибра 227 мм. Эти снаряды классифицируют как высокоточные. Они имеют дальность поражения цели от 15 до 84 км.