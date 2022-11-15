Пентагон заключил контракты на производство дополнительных ракет для HIMARS на $520 млн

По его словам, Пентагон уже заключил несколько контрактов на сумму более $520 млн с компанией Lockheed Martin для восстановления резервов этих ракет после предоставления военной помощи Украине.
"Данные контракты позволят нам пополнять наши собственные запасы, обеспечивая критически важные возможности для наших союзников и международных партнеров", – сказал Буш.
В октябре генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет сообщил, что компания намерена увеличить производство пусковых установок ракетных артиллерийских систем HIMARS до 96 единиц в год.
Ракеты GMLRS – семейство американских управляемых реактивных боеприпасов калибра 227 мм. Эти снаряды классифицируют как высокоточные. Они имеют дальность поражения цели от 15 до 84 км.
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Вооруженные силы Украины эффективно используют HIMARS, подчеркивали в Пентагоне.