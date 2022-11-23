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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В новом пакете военной помощи Украине будут ракеты для HIMARS, NASAMS и HARM – Пентагон

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Пентагон сообщил о передаче запаса ракет для зенитно-ракетных комплексов NASAMS
Пентагон сообщил о передаче запаса ракет для зенитно-ракетных комплексов NASAMS
Фото: ЕРА

Министерство обороны США опубликовало содержание дополнительного пакета военной помощи Украине на $400 млн, о котором объявил 23 ноября президент Джо Байден.

В него входят ракеты для средств противовоздушной обороны, реактивных артиллерийских систем HIMARS и многое другое, информирует Пентагон.

В перечень оружия из нового пакета входят:

  • ракеты для зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотниками;
  • ракеты для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);
  • 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 10 тыс. 120-мм минометных снарядов;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • 150 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
  • более 100 легких тактических машин;
  • более 20 млн патронов к стрелковому оружию;
  • более 200 генераторов;
  • запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.

"В условиях непрекращающихся и жестоких ракетных и беспилотных атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины дополнительные средства противовоздушной обороны остаются неотложной задачей. Дополнительные боеприпасы для NASAMS и крупнокалиберные пулеметы помогут Украине противостоять этим неотложным угрозам", – говорится в сообщении минобороны США.

Контекст:

О том, что США выделят Украине $400 млн внеочередной военной помощи, 23 ноября сообщил сайт Белого дома.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

Теги: США, Пентагон, военная техника, военная помощь, война России против Украины, HIMARS, NASAMS
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