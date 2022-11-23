В новом пакете военной помощи Украине будут ракеты для HIMARS, NASAMS и HARM – Пентагон

В него входят ракеты для средств противовоздушной обороны, реактивных артиллерийских систем HIMARS и многое другое, информирует Пентагон.
В перечень оружия из нового пакета входят:
"В условиях непрекращающихся и жестоких ракетных и беспилотных атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины дополнительные средства противовоздушной обороны остаются неотложной задачей. Дополнительные боеприпасы для NASAMS и крупнокалиберные пулеметы помогут Украине противостоять этим неотложным угрозам", – говорится в сообщении минобороны США.
О том, что США выделят Украине $400 млн внеочередной военной помощи, 23 ноября сообщил сайт Белого дома.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.