В новом пакете военной помощи Украине будут ракеты для HIMARS, NASAMS и HARM – Пентагон

Пентагон сообщил о передаче запаса ракет для зенитно-ракетных комплексов NASAMS Фото: ЕРА

В него входят ракеты для средств противовоздушной обороны, реактивных артиллерийских систем HIMARS и многое другое, информирует Пентагон.

В перечень оружия из нового пакета входят:

ракеты для зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотниками;

ракеты для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);

200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

10 тыс. 120-мм минометных снарядов;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

150 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

более 100 легких тактических машин;

более 20 млн патронов к стрелковому оружию;

более 200 генераторов;

запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.

"В условиях непрекращающихся и жестоких ракетных и беспилотных атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины дополнительные средства противовоздушной обороны остаются неотложной задачей. Дополнительные боеприпасы для NASAMS и крупнокалиберные пулеметы помогут Украине противостоять этим неотложным угрозам", – говорится в сообщении минобороны США.