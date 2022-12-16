Первый груз аварийно-ремонтного оборудования из США уже прибыл в Украину – посол

Еще в начале декабря обстрелами было повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Она поблагодарила военнослужащих противовоздушной обороны Украины за их сегодняшнюю работу.

"Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже пришел – Украина победит", – написала Бринк.

Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 16, 2022

В конце ноября Госдепартамент США заявил, что США в срочном порядке предоставят Украине электросетевое оборудование на $53 млн. Всего США выделили Украине в 2022 году около $145 млн на ремонт, обслуживание и укрепление энергетического сектора страны в условиях продолжающихся обстрелов со стороны РФ.