ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Первый груз аварийно-ремонтного оборудования из США уже прибыл в Украину – посол

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Еще в начале декабря обстрелами было повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры
Еще в начале декабря обстрелами было повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Первый груз оборудования из США для ремонта инфраструктуры в Украине, поврежденной российскими обстрелами, уже прибыл в страну. Об этом сообщила 16 декабря в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она поблагодарила военнослужащих противовоздушной обороны Украины за их сегодняшнюю работу.

"Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже пришел – Украина победит", – написала Бринк.

В конце ноября Госдепартамент США заявил, что США в срочном порядке предоставят Украине электросетевое оборудование на $53 млн. Всего США выделили Украине в 2022 году около $145 млн на ремонт, обслуживание и укрепление энергетического сектора страны в условиях продолжающихся обстрелов со стороны РФ.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты целенаправленно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в правительстве. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС). 

Утром 16 декабря Россия нанесла, по подсчетам "Укрэнерго", девятую массированную ракетную атаку по энергоинфраструктуре Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

Теги: США, энергетика, посол США, помощь, война России против Украины, инфраструктура, Бриджит Бринк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
Украинский фильм "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в рейтинге Netflix Movie in Ukraine
Украинский фильм "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в рейтинге Netflix Movie in Ukraine
  "Інь-Ян". Monatik и Roxolana выпустили совместную песню, премьера которой была запланирована на 25 февраля. Видео
  "Інь-Ян". Monatik и Roxolana выпустили совместную песню, премьера которой была запланирована на 25 февраля. Видео
Где и когда смотреть украинский нацотбор на "Евровидение 2023". Список участников и их конкурсные песни
Где и когда смотреть украинский нацотбор на "Евровидение 2023". Список участников и их конкурсные песни
54-летний Мухарский с 35-летней женой сделал селфи на фоне Манхэттена
54-летний Мухарский с 35-летней женой сделал селфи на фоне Манхэттена
Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации
Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации
"Будем жить и бороться". Tarabarova на новых снимках оголила округлившийся живот
"Будем жить и бороться". Tarabarova на новых снимках оголила округлившийся живот
Портрет Зеленского для обложки Time продали за 6 млн грн
Портрет Зеленского для обложки Time продали за 6 млн грн
"Влюбленная леди", "Пожалуйста, езди осторожно". Экс-жена мэра Киева за рулем похвасталась новой прической. Ее раскритиковали
"Влюбленная леди", "Пожалуйста, езди осторожно". Экс-жена мэра Киева за рулем похвасталась новой прической. Ее раскритиковали
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото
"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде
"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде
56-летняя Хайек снялась лежащей в ванне. Фото
56-летняя Хайек снялась лежащей в ванне. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (183755)
2
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (111705)
3
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (98051)
4
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (87543)
5
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели (64127)
6
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (62348)
7
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (52837)
8
Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери (33883)
 
 
 
 