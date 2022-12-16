Первый груз аварийно-ремонтного оборудования из США уже прибыл в Украину – посол

Она поблагодарила военнослужащих противовоздушной обороны Украины за их сегодняшнюю работу.
"Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже пришел – Украина победит", – написала Бринк.
Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 16, 2022
В конце ноября Госдепартамент США заявил, что США в срочном порядке предоставят Украине электросетевое оборудование на $53 млн. Всего США выделили Украине в 2022 году около $145 млн на ремонт, обслуживание и укрепление энергетического сектора страны в условиях продолжающихся обстрелов со стороны РФ.
С начала октября российские оккупанты целенаправленно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в правительстве. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).
Утром 16 декабря Россия нанесла, по подсчетам "Укрэнерго", девятую массированную ракетную атаку по энергоинфраструктуре Украины.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.