Сенат США утвердил оборонный бюджет, в который заложили $800 млн для Украины

Проект приняли подавляющим большинством голосов 83 к 11. Не поддержали его только отдельные сенаторы-либералы и "фискальные консерваторы", которые требуют еще большего контроля за расходами.
Объем бюджета является рекордным и составит $858 млрд – на $45 млрд больше, чем было предложено президентом США Джо Байденом.
Бюджет предусматривает $800 млн военной помощи Украине для отпора агрессии России.
Также документ предусматривает увеличение заработной платы для американских военных, финансирование закупки оружия и поддержку для Тайваня, которому угрожает Китай.
Палата представителей одобрила оборонный бюджет еще 8 декабря. Теперь проект отправляется на подпись к Байдену.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.