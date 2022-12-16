Сенат США утвердил оборонный бюджет, в который заложили $800 млн для Украины

Проект приняли подавляющим большинством голосов 83 к 11. Не поддержали его только отдельные сенаторы-либералы и "фискальные консерваторы", которые требуют еще большего контроля за расходами.

Объем бюджета является рекордным и составит $858 млрд – на $45 млрд больше, чем было предложено президентом США Джо Байденом.

Бюджет предусматривает $800 млн военной помощи Украине для отпора агрессии России.

Также документ предусматривает увеличение заработной платы для американских военных, финансирование закупки оружия и поддержку для Тайваня, которому угрожает Китай.

Палата представителей одобрила оборонный бюджет еще 8 декабря. Теперь проект отправляется на подпись к Байдену.