ГОРДОН
 
 
МИР

Сенат США утвердил оборонный бюджет, в который заложили $800 млн для Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Принятый Сенатом документ теперь должен подписать президент США
Принятый Сенатом документ теперь должен подписать президент США
Фото: depositphotos.com

Сенат США 15 декабря принял оборонный бюджет страны на 2023 год, в котором заложены средства для Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

Проект приняли подавляющим большинством голосов 83 к 11. Не поддержали его только отдельные сенаторы-либералы и "фискальные консерваторы", которые требуют еще большего контроля за расходами.

Объем бюджета является рекордным и составит $858 млрд –  на $45 млрд больше, чем было предложено президентом США Джо Байденом.

Бюджет предусматривает $800 млн военной помощи Украине для отпора агрессии России.

Также документ предусматривает увеличение заработной платы для американских военных, финансирование закупки оружия и поддержку для Тайваня, которому угрожает Китай.

Палата представителей одобрила оборонный бюджет еще 8 декабря. Теперь проект отправляется на подпись к Байдену.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, Джо Байден, бюджет, оборона, финансовая помощь, документы, финансы, финансирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинский фильм "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в рейтинге Netflix Movie in Ukraine
Украинский фильм "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в рейтинге Netflix Movie in Ukraine
  "Інь-Ян". Monatik и Roxolana выпустили совместную песню, премьера которой была запланирована на 25 февраля. Видео
  "Інь-Ян". Monatik и Roxolana выпустили совместную песню, премьера которой была запланирована на 25 февраля. Видео
Где и когда смотреть украинский нацотбор на "Евровидение 2023". Список участников и их конкурсные песни
Где и когда смотреть украинский нацотбор на "Евровидение 2023". Список участников и их конкурсные песни
54-летний Мухарский с 35-летней женой сделал селфи на фоне Манхэттена
54-летний Мухарский с 35-летней женой сделал селфи на фоне Манхэттена
Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации
Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации
"Будем жить и бороться". Tarabarova на новых снимках оголила округлившийся живот
"Будем жить и бороться". Tarabarova на новых снимках оголила округлившийся живот
Портрет Зеленского для обложки Time продали за 6 млн грн
Портрет Зеленского для обложки Time продали за 6 млн грн
"Влюбленная леди", "Пожалуйста, езди осторожно". Экс-жена мэра Киева за рулем похвасталась новой прической. Ее раскритиковали
"Влюбленная леди", "Пожалуйста, езди осторожно". Экс-жена мэра Киева за рулем похвасталась новой прической. Ее раскритиковали
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото
"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде
"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде
56-летняя Хайек снялась лежащей в ванне. Фото
56-летняя Хайек снялась лежащей в ванне. Фото
Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео
Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео
"Если я состарилась за этот год, то что говорить о них?" Парамедик Пташка с "Азовстали" показала своих "ма и па"
"Если я состарилась за этот год, то что говорить о них?" Парамедик Пташка с "Азовстали" показала своих "ма и па"
"Есть вещи более важные, чем спорт". Маррей пожертвовал более $630 тыс. детям Украины
"Есть вещи более важные, чем спорт". Маррей пожертвовал более $630 тыс. детям Украины
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (177525)
2
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (108018)
3
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (85120)
4
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (78496)
5
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели (63009)
6
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (56837)
7
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (48185)
8
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал (33152)
 
 
 
 