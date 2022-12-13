Испания поставит в Украину более 100 трансформаторов в качестве помощи – МИД

Об этом 13 декабря сообщается на сайте МИД страны.
"Объявление об этом пожертвовании материализуется сегодня в рамках конференции "Солидарны с народом Украины", которая проходит в Париже", – говорится в сообщении.
Среди прочего, Испания поставит Украине 107 трансформаторов тока и 28 трансформаторов напряжения, 26 молниеотводов, оборудование молниезащиты и два разъединителя, электромеханическое оборудование, позволяющее механически изолировать электрические цепи для ремонтных работ, отметили в МИД.
Указывается, что эта помощь дополняет пожертвование 14 генераторов, сделанное в ходе визита в Киев главы МИД Хосе Мануэля Альбареса в ноябре.
Во внешнеполитическом ведомстве Испании подчеркнули, что помощь осуществляется в союзе с бизнес-сектором.
По информации министра обороны Украины Алексея Резникова на 28 ноября, РФ с начала вторжения нанесла по Украине более 16 тыс. ракетных ударов, при этом 97% объектов, ставших целью ударов России, – гражданские.
Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В начале ноября 17 стран ЕС заявили, что отправят Украине 500 генераторов через механизм гражданской защиты.
23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину.
США также предоставили Украине $53 млн для срочной закупки энергетического оборудования. В конце ноября Германия выделила Украине €56 млн для ремонта энергетической инфраструктуры и 350 генераторов.