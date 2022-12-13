Испания поставит в Украину более 100 трансформаторов в качестве помощи – МИД

Обстрелами России значительно повреждено около 50% объектов украинский энергоинфраструктуры, отметили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Фото: Віталій Коваль / Facebook (архив)

Об этом 13 декабря сообщается на сайте МИД страны.

"Объявление об этом пожертвовании материализуется сегодня в рамках конференции "Солидарны с народом Украины", которая проходит в Париже", – говорится в сообщении.

Среди прочего, Испания поставит Украине 107 трансформаторов тока и 28 трансформаторов напряжения, 26 молниеотводов, оборудование молниезащиты и два разъединителя, электромеханическое оборудование, позволяющее механически изолировать электрические цепи для ремонтных работ, отметили в МИД.

Указывается, что эта помощь дополняет пожертвование 14 генераторов, сделанное в ходе визита в Киев главы МИД Хосе Мануэля Альбареса в ноябре.

Во внешнеполитическом ведомстве Испании подчеркнули, что помощь осуществляется в союзе с бизнес-сектором.