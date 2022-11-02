Зеленский встретился с главой МИД Испании, обсудили военную поддержку и восстановление энергоструктуры

Зеленский поблагодарил правительство Испании за всестороннюю поддержку Украины в условиях продолжающейся вооруженной агрессии России. Он отметил помощь в гуманитарной сфере, в частности, передачу 30 современных автомобилей скорой помощи. Он также выразил благодарность за теплый прием и помощь украинцам, вынужденным искать убежища в Испании из-за войны.

Отдельно президент поблагодарил за решение Испании о передаче Украине систем противовоздушной обороны.

"Для нас сегодня это действительно вопрос номер один – обеспечить мощную противовоздушную оборону, создать воздушный щит для защиты нашей критической и гражданской инфраструктуры", – сказал он.

Во время встречи обсуждались вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский отметил, что наша страна рассчитывает на конкретные шаги по пути в ЕС во время председательства Испании в Совете Европейского союза во второй половине 2023 года.

Кроме того, стороны поговорили о восстановлении энергетической инфраструктуры Украины после ракетных обстрелов Россией. Зеленский поблагодарил за предоставленные Испанией генераторы.

Также обсудили международные инициативы Украины по привлечению РФ к ответственности за совершенные в Украине преступления и продовольственную безопасность.