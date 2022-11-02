ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский встретился с главой МИД Испании, обсудили военную поддержку и восстановление энергоструктуры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир Зеленский поговорил с Хосе Мануэлем Альбаресом
Владимир Зеленский поговорил с Хосе Мануэлем Альбаресом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Европейского союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом в Киеве. Об этом сообщает сайт Офиса президента 2 ноября.

Зеленский поблагодарил правительство Испании за всестороннюю поддержку Украины в условиях продолжающейся вооруженной агрессии России. Он отметил помощь в гуманитарной сфере, в частности, передачу 30 современных автомобилей скорой помощи. Он также выразил благодарность за теплый прием и помощь украинцам, вынужденным искать убежища в Испании из-за войны.

Отдельно президент поблагодарил за решение Испании о передаче Украине систем противовоздушной обороны.

"Для нас сегодня это действительно вопрос номер один – обеспечить мощную противовоздушную оборону, создать воздушный щит для защиты нашей критической и гражданской инфраструктуры", – сказал он.

Во время встречи обсуждались вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский отметил, что наша страна рассчитывает на конкретные шаги по пути в ЕС во время председательства Испании в Совете Европейского союза во второй половине 2023 года.

Кроме того, стороны поговорили о восстановлении энергетической инфраструктуры Украины после ракетных обстрелов Россией. Зеленский поблагодарил за предоставленные Испанией генераторы.

Также обсудили международные инициативы Украины по привлечению РФ к ответственности за совершенные в Украине преступления и продовольственную безопасность.

Контекст:

Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал 13 октября передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 2 ноября, что Испания выделила Украине новый пакет военной помощи, который включает системы ПВО.

Теги: Испания, военная помощь, гуманитарная помощь, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сына
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сына
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии
"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (231352)
2
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (114357)
3
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (81148)
4
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (80507)
5
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (78175)
6
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (74281)
7
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (68110)
8
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео (50578)
 
 
 
 