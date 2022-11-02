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Камбоджа направит инструкторов для обучения украинских саперов

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД страны
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД страны
Фото: EPA

Премьер Камбоджи Хун Сен принял решение направить в Украину инструкторов для обучения украинских саперов.

Об этом 2 ноября сообщается на сайте МИД Камбоджи по итогам разговора Хун Сена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Премьер-министр… упомянул, что в сотрудничестве с Японией Камбоджа готова направить саперов для обучения украинских саперов в подходящее время", – говорится в сообщении.

The Washington Post написала, что Камбоджа стала одной из наиболее заминированных стран в мире за почти три десятилетия войны, закончившейся в 1998 году. С тех пор было уничтожено большое количество мин и других боеприпасов, что значительно сократило число жертв среди населения.

Как указала газета, саперы из Камбоджи стали "одними из самых опытных в мире" – за последнее десятилетие под эгидой ООН они занимались разминированием территорий в странах Африки и на Ближнем Востоке.

Первая группа саперов будет направлена в Украину в начале декабря, вторая – в первом квартале 2023 года, отметил в Facebook гендиректор Камбоджийского противоминного центра Хенг Ратана.

Контекст:

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 24 августа, пиротехники обследовали 69 тыс. га и обезвредили более 186 тыс. взрывоопасных предметов и более 1657 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.

Теги: Украина, Япония, переговоры, саперы, боеприпасы, Камбоджа, Владимир Зеленский, война России против Украины, разминирование, безопасность, премьер-министр, сотрудничество
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