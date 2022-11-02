Камбоджа направит инструкторов для обучения украинских саперов

Об этом 2 ноября сообщается на сайте МИД Камбоджи по итогам разговора Хун Сена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Премьер-министр… упомянул, что в сотрудничестве с Японией Камбоджа готова направить саперов для обучения украинских саперов в подходящее время", – говорится в сообщении.

The Washington Post написала, что Камбоджа стала одной из наиболее заминированных стран в мире за почти три десятилетия войны, закончившейся в 1998 году. С тех пор было уничтожено большое количество мин и других боеприпасов, что значительно сократило число жертв среди населения.

Как указала газета, саперы из Камбоджи стали "одними из самых опытных в мире" – за последнее десятилетие под эгидой ООН они занимались разминированием территорий в странах Африки и на Ближнем Востоке.

Первая группа саперов будет направлена в Украину в начале декабря, вторая – в первом квартале 2023 года, отметил в Facebook гендиректор Камбоджийского противоминного центра Хенг Ратана.