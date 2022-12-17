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Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о "борьбе с героизацией нацизма". Кислица ответил, что Украина "не позволит насильникам читать лекции, как бороться с изнасилованиями"

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Резолюцию приняли 120 голосами "за"
Резолюцию приняли 120 голосами "за"
Фото: depositphotos.com

Генассамблея ООН 15 декабря приняла подготовленную Россией резолюцию о "борьбе с героизацией нацизма", говорится на сайте ООН. Украина резолюцию раскритиковала.

Резолюцию приняли 120 голосами "за". Против голосовали 50 стран, среди которых Украина, США, Франция, Япония и другие. Еще 10 стран воздержались от голосования.

Фото: Мария Захарова / Telegram
Фото: Мария Захарова / Telegram

В проект резолюции включена поправка, в которой говорится о попытках Москвы оправдать свое военное вторжение в Украину искоренением неонацизма.

"[Генассамблея ООН] с тревогой отмечает, что Российская Федерация пытается оправдать свою территориальную агрессию против Украины мнимым предлогом искоренения неонацизма, и подчеркивает, что использование неонацизма в качестве предлога для оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает подлинные попытки борьбы с неонацизмом", – говорится в тексте поправки.

"Поэтому мы не позволяем насильникам читать нам лекции о том, как бороться с изнасилованиями", – сказал постпред Украины Сергей Кислица, комментируя эту поправку.

Он добавил, что во время российского вторжения в Украину солдаты РФ расстреливали мирных жителей в импровизированных местах заключения, других – казнили на месте, даже если жертва ясно продемонстрировала, что не представляет угрозы, например, подняв руки вверх.

"Это фашизм сегодняшнего дня, прославление фашизма и нацизма, творимых Российской Федерацией, и то, что международное сообщество должно остановить", – сказал он.

Представитель России, в свою очередь, заявил, что РФ не принимает эту поправку. Германию, Японию и Италию, голосовавших против резолюции, он обвинил в "богохульстве в отношении жертв немецкого нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма".

Контекст:

Россия с 2005 года ежегодно ставит на голосование в Генассамблее ООН резолюцию о "борьбе с героизацией нацизма". Пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Георгий Тихий отмечал, что тексты этих резолюций всегда были российских манипуляций, а потому Украина и США регулярно голосовали против.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
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