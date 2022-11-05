РФ в ООН проголосовала за резолюцию с осуждением самой себя за агрессию против Украины – Кислица

Кислица: Интересно, сколько российских СМИ напишут об эпическом голосовании Небензи за текст с включенным осуждением России? Фото: EPA

"С 2005 года ежегодно РФ ставит на голосование манипулятивную резолюцию о борьбе с неонацизмом в мире. Сегодня доигралась: в ее же резолюцию мы вставили поправку: "РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма". Черная пятница РФ в ООН", – написал дипломат.

З 2005 щороку рф ставить на голосування маніпулятивну резолюцію про боротьбу з неонацизмом у світі. Сьогодні догралася: в її ж резолюцію ми вставили поправку: «РФ намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму». Чорна п’ятниця рф в оон https://t.co/wZh56z2juz pic.twitter.com/l7InZa2M46 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 4, 2022

Он отметил, что постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя проголосовал за резолюцию, в которой содержится текст: "РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы для уничтожения неонацизма; сознательное использование неонацизма для оправдания тер агрессии серьезно подрывает настоящие попытки борьбы с неонацизмом".

"Интересно, сколько российских СМИ напишут об эпическом голосовании Небензи за текст с включенным осуждением России и упоминанием о ее территориальной агрессии против Украины? Бросайте ссылки, если увидите, "честные" российские СМИ", – написал Кислица.

Резолюцию поддержало 105 стран, 52 проголосовали против, 15 воздержались.

Цікаво скільки російських ЗМІ напишуть про епічне голосування Нєбєнзі за текст з включеним засудженням росії і згадкою про її територіальну агресію проти України? Кидайте лінки, якщо побачите, «чесні» російські ЗМІ https://t.co/drGeSZ0Hvl — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 4, 2022