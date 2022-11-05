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РФ в ООН проголосовала за резолюцию с осуждением самой себя за агрессию против Украины – Кислица

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Кислица: Интересно, сколько российских СМИ напишут об эпическом голосовании Небензи за текст с включенным осуждением России?
Кислица: Интересно, сколько российских СМИ напишут об эпическом голосовании Небензи за текст с включенным осуждением России?
Фото: EPA

Россия в ООН проголосовала за резолюцию с осуждением самой себя. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 4 ноября.

"С 2005 года ежегодно РФ ставит на голосование манипулятивную резолюцию о борьбе с неонацизмом в мире. Сегодня доигралась: в ее же резолюцию мы вставили поправку: "РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма". Черная пятница РФ в ООН", – написал дипломат.

Он отметил, что постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя проголосовал за резолюцию, в которой содержится текст: "РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы для уничтожения неонацизма; сознательное использование неонацизма для оправдания тер агрессии серьезно подрывает настоящие попытки борьбы с неонацизмом".

"Интересно, сколько российских СМИ напишут об эпическом голосовании Небензи за текст с включенным осуждением России и упоминанием о ее территориальной агрессии против Украины? Бросайте ссылки, если увидите, "честные" российские СМИ", – написал Кислица.

Резолюцию поддержало 105 стран, 52 проголосовали против, 15 воздержались.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения в Украину. В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, Сергей Кислица, резолюция, война России против Украины, Василий Небензя
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